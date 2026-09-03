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Lionel Richie sale del hospital tras someterse a pruebas del corazón

El fue internado de urgencia tras presentar malestares en su último concierto

3 de septiembre de 2026 - 9:34 PM

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El también compositor, de 77 años, ya ha vuelto a su casa en Los Angeles. (Jordan Strauss)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Lionel Richie fue dado de alta este miércoles de un hospital en St. Louis, Missouri, donde ha pasado tres días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras ingresar voluntariamente y someterse a pruebas de corazón, según la revista People.

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El también compositor, de 77 años, ya ha vuelto a su casa en Los Angeles después de tomar un vuelo hoy mismo y se siente “genial”, agrega el medio.

Richie ingresó en el hospital por precaución tras tener dificultades para mantenerse de pie en el concierto que dio el sábado en la sala The Muny de St. Louis y los médicos lo atribuyeron a una “ligera deshidratación”, informó el portal de farándula TMZ anteriormente.

No obstante, ayer ese medio divulgó que el artista se estaba sometiendo a pruebas cardíacas.

El ganador del Grammy tuvo otras complicaciones de salud a finales de junio que lo obligaron a finalizar antes de tiempo un concierto en Minesota, en el que dijo a la audiencia que se sentía “mareado”.

Después de ese incidente en la primera parada de su gira “Sing a song all night long”, Richie pospuso los dos siguientes conciertos, que iban a celebrarse en Chicago y Columbus (Ohio), explicando que sus médicos le habían recomendado “descansar y recuperar la salud por completo”.

La siguiente parada de la gira, que comparte con la banda Earth, Wind and Fire, es el 26 de septiembre en San Francisco.

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MúsicaConciertos
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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