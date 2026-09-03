Motores encendidos: Eladio Carrión acelera hacia Santiago con una experiencia de Halloween inspirada en “CORSA”

Eladio Carrión se mantiene en marcha de la era “CORSA”. El artista puertorriqueño y ganador del Latin Grammy anunció este miércoles su regreso a República Dominicana con el “CORSA GRID Halloween Concert Special”, un espectáculo especial que se celebrará el próximo 31 de octubre en el Parque Central de Santiago.

La cita promete transportar a los asistentes al universo creativo del álbum “CORSA” mediante una experiencia en vivo diseñada alrededor de los conceptos de velocidad, carreras y movimiento constante que inspiran el proyecto. El evento contará con un escenario inmersivo inspirado en un gigantesco contenedor de carga, así como activaciones y experiencias especiales distribuidas por todo el recinto.

Los boletos estarán disponibles a partir del 3 de septiembre a través de la plataforma Todotickets.do.

Junto al anuncio del concierto, Carrión también actualizó su plataforma digital Archives, donde compartió una combinación de material previamente publicado y contenido inédito para sus seguidores. La nueva entrega incluye un adelanto de “CORSA Reloaded”, los temas “2x1 (Contigo/Hotspot)” y “Purple Rain Freestyle”, además de “Hotspot”, una canción descrita como un lanzamiento especial para los fanáticos.

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La actualización también incorpora fotografías exclusivas de archivo y una pizarra digital con eventos confirmados y posibles presentaciones futuras del artista. Todo el contenido está disponible a través de la plataforma digital de Archives.

Asimismo, el intérprete ha comenzado a ofrecer pequeños adelantos de lo que vendrá en “CORSA Reloaded”, como “previews” de 10 segundos de nuevas canciones, un avance del tema “I Like That Shit” y un video corto del intro de “Sauceboyz TV”.

Un año de reconocimientos

El anuncio llega en un momento destacado para la carrera del artista. Su álbum “CORSA” ha sido reconocido por Complex como uno de los mejores discos de 2026 hasta la fecha y también ha sido incluido por Billboard entre los álbumes latinos más sobresalientes del año.

El proyecto reúne colaboraciones con artistas como Myke Towers, Mora, Cazzu, Midnvght y TopBoy. Entre sus canciones más comentadas figuran “Ricky Bobby”, inspirada en el personaje de la película “Talladega Nights”, y “Polaroid”, una reinterpretación contemporánea del éxito “Maniac”, popularizado por Michael Sembello en 1983.

Próximas presentaciones y labor comunitaria

La agenda de Carrión también incluye su participación en Premios Juventud 2026, que se celebrarán el 3 de septiembre en Starlite Marbella, España. El artista figura entre los nominados de esta edición con seis menciones, incluyendo una candidatura a Mejor Canción Dance por “Polaroid”.

Más adelante este mes será reconocido con el Inspira Award durante la edición número 39 de los Hispanic Heritage Awards en Minneapolis, un galardón que destaca su influencia artística y su impacto dentro de la comunidad latina.

De cara a finales de año, el cantante también prepara el regreso de “Saucegiving”, que tendrá lugar el 6 de diciembre en el Estadio Néstor Morales de Humacao, Puerto Rico. En su sexta edición, la iniciativa reunirá a atletas, artistas, familias y jóvenes en una jornada comunitaria que incluirá actividades deportivas, clínicas gratuitas de béisbol, un “Celebrity Softball Game”, un “Home Run Derby” y una feria de adopción de mascotas.

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El evento forma parte de Sauce for a Cause, la plataforma de impacto social impulsada por Carrión bajo Fundación Rimas, la cual ha beneficiado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe.