Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
83°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eladio Carrión anuncia nueva edición de SauceGiving en Humacao

La sexta edición del evento comunitario se celebrará el 6 de diciembre de 2026

12 de agosto de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Saucegiving" de Eladio Carrión. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista puertorriqueño Eladio Carrión y su Fundación Sauce for a Cause anunciaron el regreso de SauceGiving, evento comunitario que celebrará su sexta edición el domingo, 6 de diciembre, en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

RELACIONADAS

La jornada reunirá a atletas, artistas, familias y jóvenes en un día dedicado al deporte, la música y la comunidad.

Entre las actividades confirmadas se encuentra el tradicional Juego de Softbol de Celebridades, con la participación de atletas e invitados especiales, así como un Home Run Derby, clínicas gratuitas de béisbol para cientos de jóvenes en colaboración con MLB, una feria de adopción de mascotas junto a Rabito Kontento y Foster Club, y SauceMarket, donde se venderá mercancía exclusiva del artista.

“SauceGiving es algo que significa mucho para mí porque se trata de devolverle a la gente y a la comunidad que me ha apoyado durante todo este camino”, expresó Carrión. “Cada año tenemos la oportunidad de reunir a más familias, crear nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y generar un impacto aún mayor. Me llena de orgullo ver todo lo que ha crecido y estoy bien emocionado de volver a reunirnos en Humacao este diciembre”.

A lo largo de sus ediciones, SauceGiving ha contado con la participación de destacadas figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellas Daddy Yankee, Arcángel, Yandel, Young Miko, Jowell y Randy, Edwin “Sugar” Díaz y José Ramírez.

Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada.Fernando Tatis firma autógrafos a niños durante el SauceGiving de Eladio Carrión, en Humacao.Ronald Acuña firma autógrafos a decenas de niños que hacen fila para conocer al astro venezolano.
1 / 10 | En imágenes: sonrisas, jonrones y diversión en Humacao durante el SauceGiving de Eladio Carrión. Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada. - alexis.cedeno

La edición de 2025 tuvo como protagonistas a varias estrellas de las Grandes Ligas, entre ellas Fernando Tatís Jr., Ronald Acuña Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ezequiel Tovar, Starling Marte, Oneil Cruz y Alexis Díaz. También participaron atletas de otras disciplinas, como la boxeadora Amanda Serrano, el boxeador Óscar Collazo y el baloncelista Walter Hodge.

El pasado año también se incorporó el Home Run Derby al programa de SauceGiving, con Vladimir Guerrero Jr. como ganador. Guerrero Jr. y Tovar fungieron como capitanes de uno de los equipos, mientras que Tatís Jr. y Acuña Jr. lideraron el conjunto contrario.

Como parte de su compromiso con la inclusión, la edición de 2026 contará además con una programación dirigida a integrar a jóvenes con neurodiversidad, diabetes tipo 1, asma y epilepsia.

SauceGiving es el evento principal de Sauce for a Cause, plataforma de impacto social de Carrión que opera bajo la Fundación Rimas. Creada por el artista en 2020, la iniciativa ha impactado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe mediante proyectos enfocados en el fortalecimiento comunitario, el bienestar animal, el desarrollo de jóvenes y la asistencia durante emergencias y desastres naturales.

Desde su primera edición, en 2021, SauceGiving ha ampliado su alcance y reunido a miles de familias en Humacao. En la pasada edición participaron jóvenes provenientes de más de 20 municipios de Puerto Rico.

Las clínicas, desarrolladas mediante alianzas con Rimas Sports y jugadores de MLB, ofrecen a jóvenes peloteros la oportunidad de aprender de profesionales del béisbol, mientras fomentan valores como la mentoría, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.

Próximamente se anunciarán los nombres de los atletas, artistas e invitados especiales que participarán en SauceGiving 2026.

Tags
Eladio Carrión
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: