Eladio Carrión anuncia nueva edición de SauceGiving en Humacao

El artista puertorriqueño Eladio Carrión y su Fundación Sauce for a Cause anunciaron el regreso de SauceGiving, evento comunitario que celebrará su sexta edición el domingo, 6 de diciembre, en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

La jornada reunirá a atletas, artistas, familias y jóvenes en un día dedicado al deporte, la música y la comunidad.

Entre las actividades confirmadas se encuentra el tradicional Juego de Softbol de Celebridades, con la participación de atletas e invitados especiales, así como un Home Run Derby, clínicas gratuitas de béisbol para cientos de jóvenes en colaboración con MLB, una feria de adopción de mascotas junto a Rabito Kontento y Foster Club, y SauceMarket, donde se venderá mercancía exclusiva del artista.

“SauceGiving es algo que significa mucho para mí porque se trata de devolverle a la gente y a la comunidad que me ha apoyado durante todo este camino”, expresó Carrión. “Cada año tenemos la oportunidad de reunir a más familias, crear nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y generar un impacto aún mayor. Me llena de orgullo ver todo lo que ha crecido y estoy bien emocionado de volver a reunirnos en Humacao este diciembre”.

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A lo largo de sus ediciones, SauceGiving ha contado con la participación de destacadas figuras del deporte y el entretenimiento, entre ellas Daddy Yankee, Arcángel, Yandel, Young Miko, Jowell y Randy, Edwin “Sugar” Díaz y José Ramírez.

1 / 10 | En imágenes: sonrisas, jonrones y diversión en Humacao durante el SauceGiving de Eladio Carrión. Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada. - alexis.cedeno 1 / 10 En imágenes: sonrisas, jonrones y diversión en Humacao durante el SauceGiving de Eladio Carrión Vladimir Guerrero Jr. fue el más ovacionado de la jornada. alexis.cedeno Compartir

La edición de 2025 tuvo como protagonistas a varias estrellas de las Grandes Ligas, entre ellas Fernando Tatís Jr., Ronald Acuña Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ezequiel Tovar, Starling Marte, Oneil Cruz y Alexis Díaz. También participaron atletas de otras disciplinas, como la boxeadora Amanda Serrano, el boxeador Óscar Collazo y el baloncelista Walter Hodge.

El pasado año también se incorporó el Home Run Derby al programa de SauceGiving, con Vladimir Guerrero Jr. como ganador. Guerrero Jr. y Tovar fungieron como capitanes de uno de los equipos, mientras que Tatís Jr. y Acuña Jr. lideraron el conjunto contrario.

Como parte de su compromiso con la inclusión, la edición de 2026 contará además con una programación dirigida a integrar a jóvenes con neurodiversidad, diabetes tipo 1, asma y epilepsia.

SauceGiving es el evento principal de Sauce for a Cause, plataforma de impacto social de Carrión que opera bajo la Fundación Rimas. Creada por el artista en 2020, la iniciativa ha impactado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe mediante proyectos enfocados en el fortalecimiento comunitario, el bienestar animal, el desarrollo de jóvenes y la asistencia durante emergencias y desastres naturales.

Desde su primera edición, en 2021, SauceGiving ha ampliado su alcance y reunido a miles de familias en Humacao. En la pasada edición participaron jóvenes provenientes de más de 20 municipios de Puerto Rico.

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Las clínicas, desarrolladas mediante alianzas con Rimas Sports y jugadores de MLB, ofrecen a jóvenes peloteros la oportunidad de aprender de profesionales del béisbol, mientras fomentan valores como la mentoría, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.