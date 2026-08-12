Madre de Perez Hilton pide la custodia temporera de tres nietos

La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, solicitó la custodia temporal de los tres hijos menores del famoso bloguero, una semana después de que fuera hospitalizado tras un episodio de autolesión ocurrido durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Lavandeira pidió que los registros relacionados con el caso permanezcan bajo reserva para proteger a los menores de un posible impacto adicional por los acontecimientos que motivaron la solicitud.

“Los niños involucrados en este caso no deben sufrir más traumas relacionados con los incidentes que motivan esta petición”, señaló la madre de Perez Hilton en la solicitud.

El propio Perez Hilton está de acuerdo con que su madre asuma temporalmente la custodia. TMZ obtuvo el documento de consentimiento que firmó, mediante el cual autoriza a Teresita Lavandeira a tomar las decisiones necesarias y razonables relacionadas con la atención médica y dental de los menores.

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La autorización también contempla que pueda obtener documentos de los niños, como sus actas de nacimiento, además de realizar trámites relacionados con su educación, entre otras responsabilidades.

La petición ocurre días después de la crisis de salud mental que llevó a Perez Hilton al hospital, luego de que se autolesionara durante una transmisión en vivo desde su casa en Florida.

Según las últimas actualizaciones proporcionadas por su familia, el bloguero continúa hospitalizado y su estado de salud fue descrito como “grave pero estable”. También se informó que permanece bajo la Ley Baker de Florida, que permite la hospitalización involuntaria cuando una persona atraviesa una crisis grave de salud mental.

Además, sus familiares señalaron que Perez Hilton requeriría cirugía para tratar las lesiones que sufrió durante el episodio.