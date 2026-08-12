Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
83°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Madre de Perez Hilton pide la custodia temporera de tres nietos

El bloguero está hospitalizado tras transmitir un vídeo que consternó al todos

12 de agosto de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El bloguero estadounidense Perez Hilton. (JASON SZENES)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, solicitó la custodia temporal de los tres hijos menores del famoso bloguero, una semana después de que fuera hospitalizado tras un episodio de autolesión ocurrido durante una transmisión en vivo.

RELACIONADAS

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Lavandeira pidió que los registros relacionados con el caso permanezcan bajo reserva para proteger a los menores de un posible impacto adicional por los acontecimientos que motivaron la solicitud.

“Los niños involucrados en este caso no deben sufrir más traumas relacionados con los incidentes que motivan esta petición”, señaló la madre de Perez Hilton en la solicitud.

El propio Perez Hilton está de acuerdo con que su madre asuma temporalmente la custodia. TMZ obtuvo el documento de consentimiento que firmó, mediante el cual autoriza a Teresita Lavandeira a tomar las decisiones necesarias y razonables relacionadas con la atención médica y dental de los menores.

La autorización también contempla que pueda obtener documentos de los niños, como sus actas de nacimiento, además de realizar trámites relacionados con su educación, entre otras responsabilidades.

La petición ocurre días después de la crisis de salud mental que llevó a Perez Hilton al hospital, luego de que se autolesionara durante una transmisión en vivo desde su casa en Florida.

Según las últimas actualizaciones proporcionadas por su familia, el bloguero continúa hospitalizado y su estado de salud fue descrito como “grave pero estable”. También se informó que permanece bajo la Ley Baker de Florida, que permite la hospitalización involuntaria cuando una persona atraviesa una crisis grave de salud mental.

Además, sus familiares señalaron que Perez Hilton requeriría cirugía para tratar las lesiones que sufrió durante el episodio.

La exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, fue encontrando deambulando nuevamente en diciembre de 2025 por las calles de Riverside, California.Tylor ChaseActualmente Miley ha compartido que opta por la sobriedad para proteger su bienestar personal y creativo.
1 / 29 | Fama temprana, batallas reales: estrellas infantiles y los retos tras el éxito. La exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, fue encontrando deambulando nuevamente en diciembre de 2025 por las calles de Riverside, California. - El Tiempo / GDA

Tags
influencer
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: