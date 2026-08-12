Fundación Luis Muñoz Marín conquista el máximo reconocimiento archivístico de Estados Unidos

Cada documento histórico guarda una parte de la memoria colectiva de un pueblo. Esa labor de proteger, organizar y poner al alcance de futuras generaciones miles de testimonios del pasado le valió a la Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM) uno de los reconocimientos más importantes del campo archivístico en Estados Unidos.

Recientemente, la institución fue distinguida con el Premio al Servicio Distinguido 2026 de la Sociedad Americana de Archivistas (Society of American Archivists, SAA), un galardón que destaca su trayectoria en la preservación del patrimonio documental de Puerto Rico, la promoción del acceso al conocimiento y su contribución al desarrollo de la profesión archivística.

Otorgado desde 1964, el Premio al Servicio Distinguido reconoce a instituciones archivísticas, programas educativos, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales que hayan ofrecido un servicio excepcional a sus comunidades y realizado aportaciones significativas al campo de los archivos.

La Sociedad Americana de Archivistas es la organización profesional de archivistas más antigua y grande de Estados Unidos. Entre los criterios que toma en consideración para otorgar esta distinción figuran la innovación en métodos y prácticas archivísticas, el servicio a la ciudadanía, el liderazgo institucional y el desarrollo sostenido de programas de excelencia que sirvan de modelo para otras organizaciones.

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“Este reconocimiento representa un gran honor para la Fundación Luis Muñoz Marín y valida décadas de trabajo dedicadas a preservar la memoria histórica de Puerto Rico y hacerla accesible a investigadores, estudiantes, educadores, comunidades y al público en general”, expresó Javier Alemán, director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín a través de un comunicado de prensa.

Con una colección que supera los tres millones de documentos, la Fundación custodia una parte fundamental del patrimonio político, intelectual, social y cultural de Puerto Rico. Su archivo histórico conserva y organiza materiales que sirven como fuentes primarias para la investigación académica, la educación y el estudio de la gobernanza democrática y el desarrollo social del país.

En la misiva, Alemán indicó que el reconocimiento también pertenece al equipo responsable de esa labor. “Es también un reconocimiento al compromiso y la excelencia de nuestro equipo. Agradecemos de manera especial a Julio Quirós, archivista principal de la Fundación, así como a Carlos Vélez, auxiliar del archivo, y al Programa de Voluntarios de FLMM por su liderazgo, conocimiento y dedicación a la conservación, organización y divulgación de nuestras colecciones”, señaló. “Su aportación ha sido esencial para fortalecer el Archivo Histórico y ampliar su impacto dentro y fuera de Puerto Rico”.

A lo largo de los años, la Fundación ha servido de apoyo para numerosas disertaciones doctorales y publicaciones especializadas mediante el acceso a más de 140 colecciones archivísticas. Además, sus esfuerzos de digitalización han facilitado que investigadores y miembros de la diáspora puertorriqueña puedan consultar documentos y fuentes primarias desde cualquier lugar.

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