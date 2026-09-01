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Lionel Richie es hospitalizado tras su último concierto en Missouri

El cantante no ha publicado nada en sus redes sociales desde el jueves, cuando homenajeó a la fallecida cantante Dolly Parton

1 de septiembre de 2026 - 9:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Richie. (Chris Pizzello)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante estadounidense Lionel Richie ingresó voluntariamente el pasado sábado en un hospital de St. Louis, en Missouri, en la unidad de cuidados intensivos, para someterse a pruebas médicas, según informó este lunes el portal de farándula TMZ.

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El portal, que citó fuentes cercanas al legendario artista de 77 años, indicó que este ingresó por precaución tras tener dificultades para mantenerse de pie en el concierto que dio esa misma noche, pero espera ser dado de alta mañana martes.

Al final de su actuación en la sala The Muny de St. Louis, mientras cantaba su éxito ‘All night long’, Richie pidió a su equipo una silla para sentarse, según se observa en vídeos del concierto publicados en redes sociales.

Los médicos barajan que el autor de éxitos como ‘Hello’ y ‘Endless love’ sufriera una “ligera deshidratación”, agregó el medio.

El ingreso del ganador del Grammy se produce después de otros problemas de salud que le obligaron a finalizar antes de tiempo un concierto a finales de junio en Minesota, y en el que dijo a la audiencia que se sentía “mareado” y también pidió una silla para descansar.

Después de ese incidente en la primera parada de su gira ‘Sing a song all night long’, Richie pospuso los dos siguientes conciertos, que iban a celebrarse en Chicago y Columbus (Ohio), explicando que sus médicos le habían recomendado “descansar y recuperar la salud por completo”.

El 4 de julio, publicó un mensaje en Instagram agradeciendo a sus seguidores su cariño y agregó que se encontraba “bien”.

El también jurado del concurso de talento ‘American Idol’ no ha publicado nada en sus redes sociales desde el jueves, cuando homenajeó a la fallecida cantante Dolly Parton, pero sus seguidores le han dejado cientos de comentarios deseándole una pronta recuperación.

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HospitalesMúsica
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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