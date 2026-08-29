Las reproducciones de Dolly Parton se disparan tras su fallecimiento y se convierte en la artista más reproducida a nivel mundial

NUEVA YORK — Dolly Parton fue muchas cosas: una estrella del country, actriz, filántropa, empresaria, aficionada a los parques temáticos, cristiana que situaba la aceptación en el centro de su teología personal y mucho más. Pero para muchos, su fallecimiento el martes ha servido para recordar que, en el corazón de su legado, se encuentra su faceta como compositora. Y en todo el mundo, la gente está escuchando sus canciones en streaming de forma masiva.

Según los datos provisionales publicados a primera hora de la tarde del viernes por la empresa de análisis y datos del sector Luminate, las reproducciones de audio y vídeo de la discografía de Parton se dispararon un 2,458 % el día de su fallecimiento, en comparación con el lunes, pasando de 1.2 millones a 30.5 millones en EE. UU. Y para el miércoles, esa cifra había ascendido a 46.3 millones.

A nivel mundial, sus reproducciones de audio y vídeo se dispararon un 1,549 %, pasando de 2.5 millones el lunes a 41.8 millones el martes.

Y el miércoles, sus reproducciones de audio bajo demanda se dispararon hasta alcanzar los 79.7 millones, lo que la convirtió en la artista más reproducida a nivel mundial en esa fecha.

PUBLICIDAD

1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley 1 / 12 Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country" Dolly Parton tenía 80 años. Timothy D. Easley Compartir

En EE. UU., 10 canciones encabezaron la lista:

1. “Jolene” pasó de más de 196.2 mil reproducciones el lunes a 3.3 millones el martes y a 4 millones el miércoles.

2. “9 to 5″ pasó de 208,600 el lunes a 3.0 millones el martes y a 3.6 millones el miércoles.

3. “Islands in the Stream”, su dúo con el difunto Kenny Rogers, pasó de 165,900 el lunes a 2.1 millones el martes y a 2.9 millones el miércoles.

4. “I Will Always Love You”: la interpretación de Parton de su propio clásico, una canción que más tarde se hizo famosa gracias a la versión de Whitney Houston, pasó de 64,900 reproducciones el lunes a 2.0 millones el martes y a 2.8 millones el miércoles.

5. A continuación vino “Here You Come Again”, que pasó de 48,700 reproducciones el lunes a 1.5 millones el martes y a 2.1 millones el miércoles.

6. A continuación vino “Coat of Many Colors”, que pasó de 28,900 reproducciones el lunes a 1.3 millones el martes y a 1.9 millones el miércoles.

7. “¿Por qué has entrado aquí con ese aspecto?" pasó de 22.1 mil el lunes a 827 mil el martes y a 1.3 millones el miércoles.

8. “There Was Jesus”, su dúo de 2019 con el cantante cristiano Zach Williams, pasó de 85,200 reproducciones el lunes a 635,100 el martes y a 682,000 el miércoles.

9. “My Tennessee Mountain Home” pasó de 5,800 el lunes a 562,300 el martes y a 1.1 millones el miércoles.

PUBLICIDAD

10. “Tyrant”, la colaboración de Parton con Beyoncé incluida en el álbum “Cowboy Carter” de Beyoncé, ganador de un Grammy en 2024, pasó de 47,800 el lunes a 559,200 el martes y a 755,500 el miércoles.

Las ventas de libros relacionados con Parton, como la autobiografía “Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics” y un cuento ilustrado basado en su clásica canción “Coat of Many Colors”, también se dispararon. A primera hora de la tarde del viernes, tres libros de Parton figuraban entre los cinco primeros puestos de la lista de más vendidos de Amazon.com.