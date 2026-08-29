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Documental “Concepción” estrenó en Londres

El documental sobre César Concepción se exhibirá en la primera edición del London Latino Film Festival el 3 de octubre de 2026

29 de agosto de 2026 - 8:00 AM

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El documental que celebra la trayectoria del músico cayeyano llegará a Londres en octubre de este año. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El documental puertorriqueño “Concepción”, que presenta la vida, obra y legado del legendario trompetista, compositor y director de orquesta César Concepción, se estrenará en Europa el sábado, 3 de octubre de 2026, como parte de la primera edición del London Latino Film Festival (LoLaFF), en Londres.

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La presentación marca un nuevo paso en el recorrido internacional de la producción y lleva al Reino Unido la historia de una de las figuras fundamentales de la música popular puertorriqueña del siglo XX.

“Contar con ‘Concepción’ como parte de la primera edición del London Latino Film Festival tiene un significado muy especial para nosotros”, expresó Ketty Rodríguez, fundadora y directora artística de LoLaFF. “La película representa precisamente esa memoria cultural y esas historias latinoamericanas que nuestro festival busca celebrar y compartir con nuevas audiencias”.

Producido por la Fundación César Concepción, junto a los directores Jochi Melero y Carlos Larrieu, de la compañía Nostrom, el documental presenta la trayectoria del músico cayeyano mediante material de archivo, fotografías, grabaciones históricas y entrevistas con figuras de la música puertorriqueña. La producción es narrada por Gilberto Santa Rosa y cuenta además con testimonios de artistas como Danny Rivera, Rafael Ithier y Frank Grillo “Machito”.

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“Nuestra misión siempre ha sido preservar el legado musical de César Concepción y, de igual importancia, darlo a conocer a nuevas generaciones”, indicó César G. Concepción, hijo del fenecido músico y presidente de la Fundación César Concepción. “Ver cómo esta historia puertorriqueña continúa viajando internacionalmente es motivo de una enorme satisfacción. La música de César Concepción pertenece a Puerto Rico, pero su historia tiene la capacidad de trascender fronteras”.

“Concepción” ha formado parte de diversos festivales y certámenes internacionales, entre ellos el Puerto Rico Film Festival, ARFF Barcelona, Buenos Aires International Film Festival, New York Film & Cinematography Awards y el Hispanic International Film Festival, donde recibió el reconocimiento de “Outstanding Excellence”.

Gran legado

César Concepción (1909-1974) dejó una profunda huella en la historia musical de Puerto Rico como trompetista, compositor y director de una de las orquestas más populares de su época. Su obra incluye más de un centenar de plenas inspiradas en pueblos, tradiciones, personajes y estampas de la vida puertorriqueña.

El London Latino Film Festival celebrará su primera edición del 2 al 6 de octubre de 2026, reuniendo producciones e historias latinoamericanas para nuevas audiencias en Londres. La participación de “Concepción” en el festival forma parte de los esfuerzos de la Fundación César Concepción por preservar y proyectar internacionalmente el legado musical y cultural del artista puertorriqueño.

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DocumentalesPuerto Rico
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