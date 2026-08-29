Nashville podría rebautizar su aeropuerto en honor a Dolly Parton

El Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA), en Tennessee, podría llevar próximamente el nombre de Dolly Parton, tras una propuesta anunciada este viernes por el gobernador Bill Lee. La iniciativa surge apenas unos días después de la muerte de la legendaria cantante y filántropa, fallecida el martes a los 80 años a causa de un cáncer.

Lee señaló que el cambio serviría como un homenaje permanente a una de las figuras más representativas del estado. “En un lugar donde Tennessee da la bienvenida al mundo, es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado”, expresó el gobernador. Además, indicó que ya conversó con representantes de Parton, quienes se mostraron agradecidos por la propuesta y abiertos a continuar el diálogo.

No obstante, el cambio aún no es oficial. La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville deberá evaluar la propuesta, así como su política actual de denominación, que establece que las propiedades aeroportuarias solo pueden llevar el nombre de personas fallecidas hace al menos dos años.

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La propuesta será discutida durante la reunión de la autoridad aeroportuaria programada para el próximo 17 de septiembre. En paralelo, una petición ciudadana que impulsa el nombre “Dolly Parton International Airport” ha acumulado más de 150,000 firmas, reflejando el amplio respaldo popular a la iniciativa.

Dolly Parton, nacida en Tennessee, fue una de las artistas más influyentes de la música country y una reconocida filántropa, especialmente por su labor a través de la Dollywood Foundation y el programa Imagination Library.