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Nashville podría rebautizar su aeropuerto en honor a Dolly Parton

La propuesta surge días después de la muerte de la icónica cantante y filántropa

29 de agosto de 2026 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dolly Parton nació en Tennessee. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA), en Tennessee, podría llevar próximamente el nombre de Dolly Parton, tras una propuesta anunciada este viernes por el gobernador Bill Lee. La iniciativa surge apenas unos días después de la muerte de la legendaria cantante y filántropa, fallecida el martes a los 80 años a causa de un cáncer.

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Lee señaló que el cambio serviría como un homenaje permanente a una de las figuras más representativas del estado. “En un lugar donde Tennessee da la bienvenida al mundo, es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado”, expresó el gobernador. Además, indicó que ya conversó con representantes de Parton, quienes se mostraron agradecidos por la propuesta y abiertos a continuar el diálogo.

No obstante, el cambio aún no es oficial. La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville deberá evaluar la propuesta, así como su política actual de denominación, que establece que las propiedades aeroportuarias solo pueden llevar el nombre de personas fallecidas hace al menos dos años.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley

La propuesta será discutida durante la reunión de la autoridad aeroportuaria programada para el próximo 17 de septiembre. En paralelo, una petición ciudadana que impulsa el nombre “Dolly Parton International Airport” ha acumulado más de 150,000 firmas, reflejando el amplio respaldo popular a la iniciativa.

Dolly Parton, nacida en Tennessee, fue una de las artistas más influyentes de la música country y una reconocida filántropa, especialmente por su labor a través de la Dollywood Foundation y el programa Imagination Library.

La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud.Dolly Parton posa para una foto en Nueva York, en esta foto de archivo del 12 de diciembre de 2000.Dolly Parton posaba en 2016 durante la 51 edición de los Premios de la Música Country en el Grand Garden Arena en Las Vegas.
1 / 17 | Dolly Parton celebra sus 80 años: su trayectoria en fotos. La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud. - REED SAXON
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