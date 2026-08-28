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Sheynnis Palacios explica al detalle las razones detrás de su salida de “Top Chef VIP 5”

Fue un problema con sus implantes lo que impidió que la concursante continuara en el “reality”

28 de agosto de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sheynnis Palacios. (Facebook)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Sheynnis Palacios puso punto final a su participación en “Top Chef VIP 5” luego del reciente percance de salud que encendió las alarmas durante la competencia. La ex Miss Universo tomó la difícil decisión de abandonar el programa tras presentar un problema relacionado con uno de sus implantes mamarios.

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“Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, explicó la nicaragüense en un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

En el último episodio del programa, la exreina de belleza generó preocupación tras presentar mareos y un fuerte dolor en el brazo izquierdo y el pecho, por lo que tuvo que ser atendida por un equipo médico y posteriormente trasladada en ambulancia.

“No me quiero ir, quiero seguir cocinando. Y si me voy, es por fuerzas mayores, aun así estoy entregando todo de mí”, dijo entonces desde el interior de la ambulancia.

Ahora, Sheynnis decidió contar qué fue lo que realmente ocurrió. Según contó, la noche anterior tuvo que acudir al hospital luego de que el implante se le volteara, donde se lo acomodaron nuevamente.

Aunque los médicos le indicaron reposo, su deseo de continuar en la competencia pudo más. Palacios contó que estaba especialmente emocionada por participar en el segundo reto en exteriores y decidió seguir adelante, sin imaginar que hacerlo podría empeorar su situación.

“En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”, contó

La ex Miss Universo tomó la difícil decisión de abandonar el programa tras presentar un problema relacionado con uno de sus implantes mamarios.

Después de ese episodio, la situación con el implante continuó empeorando y su condición física comenzó a impedirle competir al ritmo que deseaba. “Por más que mi corazón quisiera quedarse en la competencia, mi cuerpo ya no podía seguir el mismo ritmo”, aseguró.

Tras ser evaluada y siguiendo las recomendaciones de su cirujano y de su médico general, la nicaragüense entendió que lo más responsable era abandonar el programa y comenzar su proceso médico.

Actualmente, Sheynnis reveló que se encuentra de camino a Orlando, donde iniciará el procedimiento médico necesario, incluida una cirugía, y se enfocará en su recuperación.

“A veces querer continuar no es suficiente cuando tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Y esta vez decidí escucharlo”, afirmó.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
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