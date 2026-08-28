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Ventana al Jazz y su proyecto educativo presentan taller musical con el ganador del Grammy Henry Cole

Tres días de música, educación y talento local e internacional marcarán una nueva edición del evento musical

28 de agosto de 2026 - 3:38 PM

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Henry Cole. (Xavier Araújo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ventana al Jazz amplía su oferta musical y educativa alrededor de Puerto Rico con una programación especial durante todo el fin de semana. Como parte de su iniciativa educativa Ventana al Jazz FORMA, el reconocido baterista y ganador del premio Grammy Henry Cole ofrecerá un “master class” gratuito y abierto al público.

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La jornada comienza el viernes, 28 de junio a las 4:00 p.m. en el Instituto Juan Morel Campos de Ponce, donde Cole compartirá sus conocimientos y experiencias con estudiantes, músicos y público general. Más tarde, a las 7:00 p.m., la música se trasladará al Paseo Atocha José Feliciano, en la Ciudad Señorial, con la participación de la Stage Band de la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos. La noche continuará con SOLO, el proyecto musical de galardonado, y cerrará con una presentación del maestro Irving Cancel y su conjunto.

El sábado 29, la celebración llegará a Orocovis, específicamente al Parque de Toro Verde, desde las 3:00 p.m. La programación incluirá la participación de Ritmos, agrupación estudiantil de la Escuela Joaquina Ortiz; la destacada flautista Viviana Díaz junto a su agrupación; y el cierre estará a cargo de Trabuko, reconocida por su propuesta de música afrolatina.

Por su parte, el domingo, desde las 4:30 p.m. en Ventana al Mar, en Condado, la jornada comenzará con el Trío de Jazz de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, seguido por el Conjunto de Jazz del Conservatorio de Música de Puerto Rico. El cierre de la velada estará a cargo del saxofonista neoyorquino David Suleiman.

Ventana al Jazz es el único evento de jazz y música popular que se celebra gratuitamente de forma mensual en Puerto Rico. La iniciativa promueve el desarrollo de artistas emergentes y establecidos, además de impulsar la actividad económica local.

La lluvia que cubría varios lugares del área metropolitana refrescó la zona de Condado la tarde del domingo, donde cientos de personas se dieron cita en la Ventana al Mar, muchos de ellos con sus perros.Nore-Liz LaTorre fue la presentadora del evento que se llevó a cabo en el Condado.Varios asistentes al Heineken Ventana al Jazz bailaron al ritmo tropical de la música de Sound of Percussion.
1 / 18 | Ventana al Jazz, en su edición de abril, contó con mucho ritmo y sabor. La lluvia que cubría varios lugares del área metropolitana refrescó la zona de Condado la tarde del domingo, donde cientos de personas se dieron cita en la Ventana al Mar, muchos de ellos con sus perros. - Alejandro Granadillo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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