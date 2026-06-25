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Ventana al Jazz regresa con una nueva generación de músicos

El evento se llevará a cabo el viernes, 26 de junio, en Ponce, y el domingo, 28 de junio, en el Condado

25 de junio de 2026 - 1:54 PM

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El evento Ventana al Jazz se celebra mensualmente, teniendo lugar el último viernes y el último domingo de cada mes. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Uno de los eventos musicales de la isla, Ventana al Jazz, regresa este fin de semana con una potente alineación de artistas que representan a la nueva generación de talentosos músicos puertorriqueños. En esta edición de junio este esperado espectáculo tendrá a dos talentosas jazzistas contemporáneas y tres bandas académicas.

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Comenzando a las 7:00 p.m. del viernes, 26 de junio de 2026, en el Paseo Atocha, en Ponce, la nueva promesa del jazz, la cantante Nayele Selene de 20 años, ejecutará música tradicional y original. Se le suman los estudiantes Jazz Shorties de la Escuela de Bellas Artes de Humacao. La velada cerrará con la música tropical de Kenny Arroyo y su Tumbao. El ambiente estará acompañado de 15 distintos comercios gastronómicos del Paseo Atocha y el primer torneo de dominó, a llevarse a cabo dentro de las instalaciones.

Por otro lado, el domingo, 28 de junio de 2026, desde las 4:30 p.m. en la Ventana al Mar de Condado, el público podrá disfrutar de una nueva generación de jazzistas de la isla, incluyendo el Jazz Trío del Programa de Música Popular de la Universidad Interamericana y el Colectivo de la Escuela Libre de Música ERA de San Juan. La oferta musical finalizará con la reconocida saxofonista Janice Maisonet y su Galactic Trí.

Este evento familiar y gratuito se realiza mensualmente todos los últimos viernes y domingo.

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Ventana al JazzJazzPonceCondado
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