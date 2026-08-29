Doble caída sobre el escenario de Miss USA: reina saliente se tropieza en su desfile de despedida

Mientras realizaba su última pasarela por el escenario de Miss USA antes de entregar la corona a su sucesora, Miss USA 2025, Audrey Eckert, tropezó en dos ocasiones.

El incidente ocurrió el jueves, 27 de agosto, cuando Eckert salió al escenario para despedirse del título que ostentó durante el último año. Mientras se dirigía hacia el centro, la reina pareció tropezar con su vestido y estuvo a punto de perder la corona. El presentador Ian Ziering acudió rápidamente en su ayuda mientras el público reaccionaba con aplausos.

Eckert se incorporó y continuó con el recorrido. Minutos más tarde, regresó al escenario y caminó con mayor cautela, pero volvió a tropezar. Esta vez, la reina reaccionó con una sonrisa y un encogimiento de hombros antes de levantarse y continuar con la ceremonia, en la que coronó a la nueva Miss USA, Justus Kelley, representante de Virginia, de 31 años.

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En declaraciones exclusivas a People, Eckert reconoció que el momento fue “abrumador al principio”. La reina explicó que ya había sufrido una caída tras bastidores antes de salir al escenario y que, debido al ritmo del espectáculo, no tuvo oportunidad de acomodar su vestido.

“Luego caí dos veces durante el recorrido. Definitivamente no era como imaginaba despedirme del escenario de Miss USA, especialmente porque ya era un momento muy emocional para mí”, expresó.

Sin embargo, con el paso de las horas, Eckert aseguró haber encontrado una enseñanza en lo ocurrido.

“Después de tener 24 horas para procesarlo, me he dado cuenta de que hay algo realmente humilde en ello. Todos somos humanos y, a veces, las cosas no salen perfectamente, incluso en un escenario donde se supone que todo debe ser perfecto. Creo que lo que más importa es cómo te levantas”, sostuvo.

La reina también tomó con humor las comparaciones que surgieron a raíz de su caída. Según contó a People, algunas personas le han dicho que ahora es la “Jennifer Lawrence del mundo de los certámenes”, en referencia a la actriz en las escaleras cuando subía a recibir el Óscar a Mejor Actriz durante la 85.ª edición de los Premios de la Academia.

“¡Si eso es por lo que voy a ser conocida, lo acepto!”, bromeó Eckert.

La Miss USA 2025 también pidió que el incidente se tome con perspectiva y recordó que detrás de la corona hay una persona que atravesaba un momento especialmente emotivo.

“Espero que la gente pueda darme un poco de gracia y recordar que había una persona real debajo de esa corona que estaba experimentando un momento muy emocional, muy caótico. ¡Preferiría mucho más que la gente vea el humor en ello y recuerde que, a veces, los momentos más inesperados son los que nos recuerdan que somos humanos!”, manifestó.