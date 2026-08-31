¿Mensaje entre líneas? Miss Grand International visibiliza la crisis de agua en Puerto Rico

La actual crisis de agua y el plan de racionamiento que afecta a varios sectores de Puerto Rico llegó hasta el escenario de Miss Grand International a través de un video que se hizo viral en las redes sociales y que recopila lo que enfrentan miles de puertorriqueños.

“Puerto Rico se enfrenta a una grave crisis hídrica, ya que una sequía prolongada sigue afectando a comunidades de toda la isla. Se está racionando el agua y, para muchas familias, cada gota cuenta. Detrás de la crisis hay personas reales que intentan llevar una vida cotidiana sin un suministro de agua fiable”, comienza diciendo el video, que cuenta con versiones en inglés y español.

La publicación —compartida también en las historias del director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil— muestra videos de ciudadanos buscando agua en los oasis, conferencias de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, imágenes aéreas de los embalses y hasta de las recientes protestas que exigen el esencial suministro.

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“Para algunas comunidades, la espera por el agua se ha prolongado demasiado. Las autoridades están trabajando para dar respuesta, pero la necesidad sigue siendo urgente. Detrás de cada estadística hay personas reales, familias reales y vidas reales. En nombre de Miss Grand International, nos solidarizamos con el pueblo de Puerto Rico”, se escucha decir.

El video llega después de la noche del domingo, cuando Nuestra Belleza Puerto Rico llevó a cabo su gala de coronación, anunciando a Vicky Carbonell como la representante de la isla en Miss Grand International 2026, que se llevará a cabo del 18 de septiembre al 10 de octubre en India.

¿Dirigido a Miss Universe?

Cabe destacar que, entre los comentarios, que incluyen mensajes solidarios y de oraciones, se encuentran algunos que percibieron el video como una posible tiraera al certamen de Miss Universe 2026, a celebrarse en Puerto Rico en noviembre. Estas especulaciones surgen debido a los conflictos que enfrenta el director de Miss Grand International con el popular concurso de belleza.

En las pasadas semanas, el empresario tailandés ha sido eje de varias polémicas en torno a la organización, específicamente con Miss Universe 2025, Fátima Bosch, a quien amenazó con demandar por difamación. Esto, luego de que la reina alzara su voz tras el trato que experimentó por parte de Itsaragrisil, quien fungió como anfitrión de la edición 2025 de Miss Universe.

De igual manera, recientemente la organización del concurso de belleza se vio en la obligación de aclarar, a través de un comunicado, las funciones de Itsaragrisil dentro de la estructura del certamen y afirmó que su participación se limita a su rol como director nacional bajo una licencia.