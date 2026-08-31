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Herederos de Dolly Parton realizarán un festival de música en honor a su legado

El DOLLYFEST será en la ciudad de Nashville en Tennessee

31 de agosto de 2026 - 2:46 PM

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Dolly Parton posaba en 2016 durante la 51 edición de los Premios de la Música Country en el Grand Garden Arena en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/Nina Prommer/Archivo. (NINA PROMMER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Los herederos de la leyenda de la música country Dolly Parton, anunciaron la celebración de un festival de música que conmemorará el legado de la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

El evento, que llevará por nombre DOLLYFEST, tendrá lugar en la ciudad natal de Parton, Nashville (en el estado de Tennessee) así como en Londres durante dos fines de semana consecutivos de 2027 que todavía se encuentran por determinar.

Lo que originalmente se planeó como un evento con varios artistas para enero de 2026 en Nashville, con la intención de que Parton actuara y fuera la anfitriona, se transformará ahora en una fiesta mundial inolvidable que durará dos días, dos fines de semana y dos continentes”, indicaron los herederos en un comunicado.

El festival comenzó como una idea de Parton que no pudo materializarse debido a su delicado estado de salud.

“Muchos saben que DOLLYFEST es un sueño de Dolly que iba a celebrarse en su 80 cumpleaños en Nashville. Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás tras sus problemas de salud. Mucha gente siempre pregunta: ¿Qué haría Dolly?, y bueno, en este momento, ¡DOLLYFEST es lo que Dolly haría!”, agregó el escrito.

DOLLYFEST tendrá lugar una vez se realicen todos los tributos hacia la fallecida cantante para luego “llevar a cabo este concepto de festival que Dolly ideó”, dijo por su parte Danny Nozell, fundador y director ejecutivo de la agencia de espectáculos CTK Enterprises.

“Es algo auténtico, algo que me parece correcto y en lo que artistas y seguidores de todo el mundo pueden participar, a la vez que les da a todos tiempo para el duelo y para planificar”, sentenció.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley

La leyenda de la música country falleció la semana pasada a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunes, según informó la revista TMZ. Ese mismo día, había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.

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Dolly PartonMúsica
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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