Monitoreo diario: 14 embalses registraron aumentos tras un día lluvioso
La Plata fue una de cuatro reservas de agua que tuvieron reducciones en sus niveles
31 de agosto de 2026 - 6:42 AM
31 de agosto de 2026 - 6:42 AM
El embalse Carraízo y otras 13 reservas de agua registraron aumentos en sus niveles, después de las lluvias que llegaron el domingo por los remanentes de lo que fue la tormenta Dolly.
Aunque continúan en una situación preocupante, es la primera vez en varios meses que la mayoría de los embalses no tuvieron descensos en sus niveles, en medio del evento de sequía que afecta a Puerto Rico.
Carraízo, que estaba a punto de caer en el nivel de “control”, aumentó siete centímetros para amanecer con 37.14 metros y permanecer en “ajustes operacionales”, con el plan de racionamiento cada 48 horas.
Cidra, que también en está en “ajustes operacionales”, aumentó cuatro centímetros para quedar con 400.96 metros.
En cambio, La Plata, que lleva tres días en “ajustes operacionales”, fue uno de cuatro embalses que tuvieron reducciones en sus reservas de agua, al perder cinco centímetros (cm) para quedar con 44.67 metros.
Los otros embalses que tuvieron reducciones fueron Lucchetti (1 cm), Cerrillos (1 cm) y Loco (6 cm), que está en nivel de “observación” desde ayer, domingo.
Mientras, hay otros tres embalses en nivel de observación, pero que tuvieron respiros por las lluvias de ayer, con aumentos en Guayabal (11 cm), Fajardo (6 cm) y Río Blanco (19 cm), que estaba a punto de caer en “ajustes operacionales”.
Los otros embalses que aumentaron estando en nivel de “seguridad” fueron Carite (2 cm), Patillas (5 cm), Guineo (3 cm), Matrullas (4 cm), Garzas (2 cm), Guayo (6 cm), Dos Bocas (1 cm), Caonillas (5 cm) y Guajataca (2 cm).
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