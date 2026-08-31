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Monitoreo diario: 14 embalses registraron aumentos tras un día lluvioso

La Plata fue una de cuatro reservas de agua que tuvieron reducciones en sus niveles

31 de agosto de 2026 - 6:42 AM

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Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | Monitoreo diario: 14 embalses registraron aumentos tras un día lluvioso. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El embalse Carraízo y otras 13 reservas de agua registraron aumentos en sus niveles, después de las lluvias que llegaron el domingo por los remanentes de lo que fue la tormenta Dolly.

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Aunque continúan en una situación preocupante, es la primera vez en varios meses que la mayoría de los embalses no tuvieron descensos en sus niveles, en medio del evento de sequía que afecta a Puerto Rico.

Carraízo, que estaba a punto de caer en el nivel de “control”, aumentó siete centímetros para amanecer con 37.14 metros y permanecer en “ajustes operacionales”, con el plan de racionamiento cada 48 horas.

Cidra, que también en está en “ajustes operacionales”, aumentó cuatro centímetros para quedar con 400.96 metros.

14 embalses registraron aumentos en sus niveles de reserva de agua.
14 embalses registraron aumentos en sus niveles de reserva de agua. (Captura)

En cambio, La Plata, que lleva tres días en “ajustes operacionales”, fue uno de cuatro embalses que tuvieron reducciones en sus reservas de agua, al perder cinco centímetros (cm) para quedar con 44.67 metros.

Los otros embalses que tuvieron reducciones fueron Lucchetti (1 cm), Cerrillos (1 cm) y Loco (6 cm), que está en nivel de “observación” desde ayer, domingo.

Mientras, hay otros tres embalses en nivel de observación, pero que tuvieron respiros por las lluvias de ayer, con aumentos en Guayabal (11 cm), Fajardo (6 cm) y Río Blanco (19 cm), que estaba a punto de caer en “ajustes operacionales”.

Los otros embalses que aumentaron estando en nivel de “seguridad” fueron Carite (2 cm), Patillas (5 cm), Guineo (3 cm), Matrullas (4 cm), Garzas (2 cm), Guayo (6 cm), Dos Bocas (1 cm), Caonillas (5 cm) y Guajataca (2 cm).

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello
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Represa CarraízoEmbalse CarraízoAAASequíaSequía en Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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