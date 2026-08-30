Remanentes de Dolly darán “alivio” a Carraízo, pero no acabarán racionamiento

Los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly no serán suficientes para poner fin al racionamiento de agua que comenzó a principios de mes. Más bien, representarán un alivio para la mermada cuenca de Carraízo, explicó este domingo el director ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez.

“Realmente, esto lo que va a traer es un alivio. En general, estamos pronosticando (lluvias), como máximo de dos a cuatro (pulgadas) y los déficits están entre 8 a10 pulgadas en la cuenca completa; así que, en general, no se espera que esto finalice el evento de sequía extrema que tenemos en Puerto Rico”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día tras participar de la conferencia de prensa dominical que ofrece La Fortaleza, llamada “Asunto Semanal”.

El meteorólogo comparó la situación actual con un evento similar ocurrido en 2015, “prácticamente para la misma fecha”.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

“En agosto 28 y 29 del 2015 tuvimos la tormenta tropical Erica que trajo de 2 a 4 pulgadas. Algo parecido a lo que estamos viendo ahora, pero no fue hasta octubre y noviembre, con unas vaguadas y un frente frío, que salimos realmente de la sequía severa y extrema que ocurrió en el 2015″, explicó.

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Los vientos cortantes y el aire seco degradaron a Dolly de tormenta tropical a onda tropical y, entre hoy domingo y mañana lunes, solo quedarán sus remanentes, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Desde el pasado 7 de agosto, barrios y sectores de San Juan, Juncos, Loíza, Canóvanas, Carolina, Trujillo Alto y Gurabo han estado bajo racionamiento de agua debido a los bajos niveles de la represa Carraízo.

De acuerdo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el nivel de esta represa se encuentra en 37.07 metros. Tendría que alcanzar los 38.50 metros para regresar de “ajustes operacionales” al nivel de “observación”.

En cuanto a La Plata, aún no se ha establecido un plan de racionamiento para los miles de clientes que se suplen de esa represa.

Rodríguez dijo que La Plata y el río Grande de Manatí han recibido agua gracias a aguaceros recientes, lo que, por el momento, los mantiene alejados de un escenario de racionamiento.

“Para ellos, es un poco más positivo en términos de que le da un alivio par de días adicionales antes de que caigan en otros renglones más críticos en términos del nivel del lago”, afirmó el meteorólogo.

Mañana lunes, como de costumbre, debe reunirse en La Fortaleza el Comité de Sequía, del que Rodríguez forma parte. Para entonces, los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Dolly deben haber salido de la isla. Sin embargo, Rodríguez advirtió que el sistema tiene potencial “de que se organice otra vez”, lo que podría traer humedad durante el lunes y martes.

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1 / 16 | 📷 ¿Quiénes están al frente? Conoce en imágenes al Comité de Sequía de La Fortaleza. El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 16 📷 ¿Quiénes están al frente? Conoce en imágenes al Comité de Sequía de La Fortaleza El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. Ramon "Tonito" Zayas Compartir