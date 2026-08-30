Al menos ocho personas han muerto después de que un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcara frente a la costa del norte de Chipre.

1 / 7 Un ferry con 270 personas abordo naufragó en la costa de Chipre: reportan varios muertos

Un ferry con 270 personas abordo naufragó en la costa de Chipre: reportan varios muertos. Al menos ocho personas han muerto después de que un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcara frente a la costa del norte de Chipre.

1 / 7 | Un ferry con 270 personas abordo naufragó en la costa de Chipre: reportan varios muertos. Al menos ocho personas han muerto después de que un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcara frente a la costa del norte de Chipre. - DHA

Al menos ocho personas han muerto después de que un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcara frente a la costa del norte de Chipre, territorio separatista de la isla dividida por motivos étnicos, el domingo, según informaron medios turcos.

Unal Ustel, primer ministro turcochipriota del norte, declaró a la cadena estatal turca TRT que hasta el momento 237 personas han sido rescatadas. Las autoridades informaron que continúa la búsqueda de otras 22 personas.

Ustel dijo que el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas y comenzó a hacer agua apenas 15 minutos después de zarpar. Poco después se emitió una llamada de auxilio, explicó. Según Ustel, la policía detuvo a ocho personas —incluido el capitán del ferry— como parte de una investigación sobre el naufragio.

El líder turcochipriota Tufan Erhurman afirmó que las condiciones meteorológicas “no eran malas” y pidió evitar especulaciones sobre la causa del accidente. Señaló que la embarcación se hundió en aguas de 500 metros (1.640 pies) de profundidad, lo que dificulta las labores de búsqueda.

PUBLICIDAD

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias y afirmó que su Gobierno está coordinando con Chipre del Norte las labores de búsqueda y rescate.

“Esperamos recibir noticias positivas”, declaró Erdogan el domingo en Ankara durante la ceremonia de graduación de la Academia Militar de Turquía.

El ferry tipo catamarán viajaba desde el puerto de Kyrenia, también conocido como Girne, hacia el puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin.

El alcalde de Kyrenia, Murat Senkul, afirmó que el barco pertenecía a la empresa de ferris Filo Denizcilik y se hundió frente a la costa de la playa de Diana, en la costa norte de Chipre.

El ferry comenzó a hacer agua a unos 7.5 kilómetros (4 millas náuticas) de la costa, informó TRT.

Imágenes de video del lugar muestran a personas con chalecos salvavidas flotando en las aguas alrededor de la embarcación volcada.

Chipre quedó dividido por motivos étnicos en 1974, cuando Turquía invadió la isla pocos días después de un golpe de Estado respaldado por la junta de Atenas y protagonizado por partidarios de la unión con Grecia. Los turcochipriotas declararon su independencia en 1983, pero solo Turquía reconoce al norte, donde mantiene más de 35.000 soldados.

Chipre se incorporó a la Unión Europea en 2004, pero únicamente el sur grecochipriota —donde se encuentra el Gobierno reconocido internacionalmente— disfruta de todos los beneficios de la membresía.

El portavoz del Gobierno de Chipre, Constantinos Letymbiotis, declaró en una publicación en X el domingo que el Gobierno había expresado su disposición a ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate con todos los medios disponibles.

PUBLICIDAD

“En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con quienes perdieron la vida, quienes resultaron heridos y todos aquellos que están viviendo esta tragedia”, afirmó Letymbiotis.

“En momentos como estos, la protección de la vida humana es primordial”.

---