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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encapuchados roban un brazalete valorado en $9,500 y otras prendas a una mujer en Fajardo

La víctima denunció que fue amordazada por dos sujetos armados en su casa

30 de agosto de 2026 - 11:10 AM

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Una modalidad que está viendo mucho la Policía en cuanto a los robos domiciliarios, es que los asaltantes entran a una casa y esperan que la víctima llegue, así pueden encontrar más fácil las cosas de valor, como la caja de seguridad. (Archivo)
Los asaltantes se marcharon en el vehículo de la perjudicada. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo a mano armada ayer, sábado, en Fajardo, informó la Policía.

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En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue reportado a eso de las 3:07 p.m., en una residencia en la carretera PR-3, del barrio Quebrada Vueltas.

Según la información preliminar, la querellante alegó que “estaba llegando a su residencia y al momento de descender de su vehículo”, observó “a dos individuos encapuchados que se aproximan corriendo y portando armas de fuego”.

“Estos mediante amenaza e intimidación, obligaron a la víctima a entrar a la residencia, donde fue amordazada y despojada de 24 relojes de diseñador, un brazalete de oro valorado en $9,500, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y varios cheques”, apuntó el informe policiaco.

Agregó que, “posteriormente, los asaltantes abandonaron el lugar a bordo del vehículo de la víctima”.

“La perjudicada no sufrió daños físicos como consecuencia de los hechos. El vehículo hurtado fue posteriormente recuperado en un terreno baldío, en la carretera PR-982 del municipio de Ceiba”, abundó.

El agente José Vélez Burgos, adscrito al Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo (CIC), bajo la supervisión de la teniente Isabel López, está a cargo del caso.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFajardoRobo domiciliario
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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