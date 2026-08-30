Encapuchados roban un brazalete valorado en $9,500 y otras prendas a una mujer en Fajardo

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo a mano armada ayer, sábado, en Fajardo, informó la Policía.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue reportado a eso de las 3:07 p.m., en una residencia en la carretera PR-3, del barrio Quebrada Vueltas.

Según la información preliminar, la querellante alegó que “estaba llegando a su residencia y al momento de descender de su vehículo”, observó “a dos individuos encapuchados que se aproximan corriendo y portando armas de fuego”.

“Estos mediante amenaza e intimidación, obligaron a la víctima a entrar a la residencia, donde fue amordazada y despojada de 24 relojes de diseñador, un brazalete de oro valorado en $9,500, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y varios cheques”, apuntó el informe policiaco.

Agregó que, “posteriormente, los asaltantes abandonaron el lugar a bordo del vehículo de la víctima”.

“La perjudicada no sufrió daños físicos como consecuencia de los hechos. El vehículo hurtado fue posteriormente recuperado en un terreno baldío, en la carretera PR-982 del municipio de Ceiba”, abundó.