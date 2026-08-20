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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban $500,000 y colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 en Carolina

Los hechos ocurrieron en una residencia de la urbanización Jardines de Country Club

20 de agosto de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
También robaron dos pasaportes, un equipo DVR y prendas. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Medio millón de dólares en efectivo, una colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 y joyería estimada en $60,000 fueron robados de una residencia en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, informó la Policía.

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De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 7:30 p.m. del miércoles, luego de que el querellante llegara a su hogar y se percatara de que alguien había obtenido acceso al interior.

Además del dinero, las cartas y las prendas, el perjudicado informó el hurto de dos pasaportes y un equipo DVR utilizado para las cámaras de seguridad de la propiedad.

La Policía indicó que también se registraron daños en una ventana y una puerta posterior de la residencia, los cuales fueron valorados por el querellante en $4,550.

El agente Michael López, adscrito al precinto Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad para que continúe con la pesquisa.

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Breaking NewsEscalamientoCarolinaPokemonRobosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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