Roban $500,000 y colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 en Carolina

Medio millón de dólares en efectivo, una colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 y joyería estimada en $60,000 fueron robados de una residencia en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 7:30 p.m. del miércoles, luego de que el querellante llegara a su hogar y se percatara de que alguien había obtenido acceso al interior.

Además del dinero, las cartas y las prendas, el perjudicado informó el hurto de dos pasaportes y un equipo DVR utilizado para las cámaras de seguridad de la propiedad.

La Policía indicó que también se registraron daños en una ventana y una puerta posterior de la residencia, los cuales fueron valorados por el querellante en $4,550.