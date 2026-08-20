Roban $500,000 y colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 en Carolina
Los hechos ocurrieron en una residencia de la urbanización Jardines de Country Club
20 de agosto de 2026 - 4:15 PM
20 de agosto de 2026 - 4:15 PM
Medio millón de dólares en efectivo, una colección de cartas Pokémon valorada en $200,000 y joyería estimada en $60,000 fueron robados de una residencia en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, informó la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 7:30 p.m. del miércoles, luego de que el querellante llegara a su hogar y se percatara de que alguien había obtenido acceso al interior.
Además del dinero, las cartas y las prendas, el perjudicado informó el hurto de dos pasaportes y un equipo DVR utilizado para las cámaras de seguridad de la propiedad.
La Policía indicó que también se registraron daños en una ventana y una puerta posterior de la residencia, los cuales fueron valorados por el querellante en $4,550.
El agente Michael López, adscrito al precinto Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad para que continúe con la pesquisa.
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