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ICF concluye análisis de ADN en caso de enfermera asesinada en Caguas

La agencia le tomó muestras a Carlos Estefano Pino, quien figura como sospechoso del feminicidio de Jennifer Torres Castro

20 de agosto de 2026 - 3:11 PM

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Jennifer Marie Torres Castro, una enfermera de 36 años natural de Cayey, fue asesinada en su residencia del sector Quebrada Arenas, en el barrio Río Cañas de Caguas, en la madrugada del miércoles, 24 de junio. (Facebook.com/Jennifer Marie Torres Castro)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó, en la tarde de este jueves, que concluyó el análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) relacionado al caso de la enfermera Jennifer Torres Castro, cuyo cuerpo fue encontrado el 24 de junio en su residencia en el barrio Río Cañas de Caguas.

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“El informe con los resultados ya está disponible para el Ministerio Público y los investigadores del caso”, indicó Betsy Rivera, portavoz de la agencia, en declaraciones escritas.

“El reporte de autopsia fue concluido el 4 de agosto. Debido a que la investigación continúa en curso, los resultados del análisis se mantienen confidenciales”, añadió el ICF.

Personal del ICF tomó, el 4 de julio, muestras de ADN de Carlos Estefano Pino, de 67 años y quien figura como sospechoso del feminicidio de Torres Castro, para compararlo con material encontrado en la escena y en el cuerpo de la víctima.

Según la Policía, el caso se reclasificó como asesinato luego de la evaluación del ICF, que encontró que la víctima presentaba hematomas en el rostro.

Inicialmente, el caso era investigado como una muerte “sin causa determinada”.

Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas.Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Carlos Manuel Estefano Pino fue arrestado en los alrededores de los Outlets de Barceloneta.Momento en que Estefano Pino fue detenido.
1 / 6 | En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas. Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. - Alex Figueroa Cancel

La patóloga forense Paola Luna concluyó el reporte de autopsia de Torres Castro el 4 de agosto, pero la agencia indicó que restaban por finalizar otros análisis no especificados.

El cuerpo de Torres Castro fue encontrado en la mañana del miércoles, 24 de junio, luego que familiares no lograron contactarla.

Estefano Pino, de 67 años, fue arrestado en la madrugada del 1 de julio, en los alrededores de Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tras una orden emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra al enterarse de que es sospechoso del asesinato.

El hombre se encontraba en libertad bajo palabra desde el 2018, cuando aún le restaban por cumplir 85 años en prisión por el asesinato de Myrna Báez Valle, de 22 años, en hechos registrados en 1990. El sospechoso también cuenta con expediente por diversos delitos sexuales.

Estefano Pino sometió alegato de culpabilidad por la muerte de Báez Valle.

El sospechoso, supuestamente, admitió, durante una vista del 6 de julio, que tuvo un altercado físico con Torres Castro, a quien describió como su pareja.

El recurrente continuó ofreciendo un relato detallado de los acontecimientos de la noche del 23 de junio, incluyendo la ingestión de bebidas alcohólicas, una discusión con su pareja y un altercado físico entre ambos”, establece el documento, al cual El Nuevo Día tuvo acceso.

La JLBP celebró una vista el 18 de agosto en la que se revocó la libertad bajo palabra de Estefano Pino, luego que el panel encontró que violó seis de las condiciones para permanecer en libertad.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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