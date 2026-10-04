Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
5 de octubre de 2026
83°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Flávio Bolsonaro lidera las elecciones presidenciales de Brasil

Hasta el momento, las autoridades electorales han escrutado el 64.81 % de los votos

4 de octubre de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El padre de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2022, era conocido por sus comentarios homofóbicos. (Lucas Landau)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil con el 49.58 % de los votos, mientras que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con el 42.25 %, viene recortando distancias, según los resultados oficiales con el 64.81 % del censo escrutado.

RELACIONADAS

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta electoral entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este domingo para dar inicio al recuento electrónico de los votos en las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del país.

Los centros de votación han estado abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) durante una jornada que ha transcurrido de forma pacífica y sin graves incidentes, aunque con alertas por fuertes lluvias en algunas regiones del país.

Los brasileños votan el domingo en unas elecciones cruciales para el futuro político de América Latina entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el aliado de Estados Unidos, el senador Flávio Bolsonaro.Lula, de 80 años y figura dominante en la izquierda de Brasil, busca un cuarto mandato no consecutivo.Casi 159 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en más de 94,000 centros de votación distribuidos en todo el país y en el exterior.
1 / 21 | En imágenes: brasileños acuden a las urnas para unas reñidas elecciones presidenciales. Los brasileños votan el domingo en unas elecciones cruciales para el futuro político de América Latina entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el aliado de Estados Unidos, el senador Flávio Bolsonaro. - Eraldo Peres

Brasil, con casi 159 millones de electores, es la mayor democracia de América Latina y tiene dimensiones continentales, pero los resultados de las elecciones suelen conocerse a las pocas horas ya que utiliza un eficiente sistema electrónico desde 1996.

Entre una docena de candidatos, los dos favoritos para estas elecciones presidenciales son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en busca de un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las encuestas de las últimas semanas han anticipado un recuento extremadamente reñido, ya que ambos aspirantes aparecen empatados técnicamente, con más de un 40 % de los apoyos cada uno.

De esta forma, si ninguno de los dos supera el 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL), fue el primero de los candidatos a la Presidencia en votar en un colegio de Río de Janeiro, donde cargó contra el actual de jefe de Estado.

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, dijo el senador de 45 años, quien emitió su voto acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro y algunos de sus aliados.

Lula, por su parte, votó en São Bernardo do Campo, su cuna política, a las afueras de São Paulo, confiado en la victoria y planteó la cita como una elección entre “la democracia y la barbarie”, que según él representa el bolsonarismo.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban llamados hoy a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los gobernadores de los 27 estados del país, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Tags
Breaking NewsBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaElecciones
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: