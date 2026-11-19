Un grupo de pescadores ecuatorianos demandó al gobierno del presidente Donald Trump, alegando que fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron su embarcación y los secuestraron tras identificarlos por error como traficantes de drogas.

Los pescadores dicen que, el 17 de marzo, drones estadounidenses atacaron su navío, de nombre La Negra Francesca Duarte II, en el océano Pacífico frente a la costa de Ecuador, según una demanda federal presentada el lunes.

La embarcación se incendió y dos de los tripulantes sufrieron quemaduras graves, señala la demanda. Los hombres sostienen que Estados Unidos los retuvo contra su voluntad durante unas 24 horas y los trató de manera cruel e inhumana.

“El ataque, secuestro y tortura antes descritos ocurrieron a pesar de que el gobierno de Ecuador, tras una inspección de tres horas, acababa de exonerar al barco y a su tripulación de cualquier actividad ilícita”, señala la querella, presentada ante la Corte Federal de Distrito en Pittsburgh. The New York Times reportó previamente sobre la demanda.

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Es la segunda demanda contra el gobierno de Trump por ataques militares estadounidenses contra embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en América Latina. Al menos 240 personas han muerto desde que, a partir de septiembre de 2025, el gobierno comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas”.

Funcionarios de Estados Unidos han divulgado pocas pruebas públicamente para respaldar los alegatos de que las embarcaciones transportaban drogas. Legisladores demócratas y algunos expertos jurídicos también dicen que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales en alta mar.

El Pentágono y la Casa Blanca no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. El gobierno de Trump ha justificado los ataques en términos generales, al declarar que los cárteles de la droga equivalen a “combatientes ilegales” y afirmar que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” contra ellos.

La demanda se presentó al amparo de una ley estadounidense de derecho marítimo que permite efectuar reclamaciones por lesiones graves infligidas en alta mar, así como por ataques ilegales, secuestros y torturas. El abogado de los pescadores en Estados Unidos, Daniel Kovalik, explicó que interpuso la demanda en Pittsburgh debido a la especialización en derecho marítimo existente en la jurisdicción judicial del oeste de Pensilvania, que incluye los tres ríos que atraviesan la ciudad y un puerto en el lago Erie.

Después de que su barco fue atacado los hombres saltaron al océano, y posteriormente utilizaron pequeñas embarcaciones de emergencia que estaban en el navío más grande, según la demanda. Se acercaron a un barco en el que ondeaban banderas de Estados Unidos, donde hombres con uniforme hablaban inglés.

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La demanda sostiene que a los pescadores les ataron las manos, les colocaron capuchas en la cabeza y les dieron poca agua y nada de comida. A uno de ellos, Jordy Alexander Flores Lucas, le dijeron a través de un traductor que los hombres del barco eran quienes habían lanzado el ataque.

“Se rieron de lo que habían hecho y de cómo habían destruido la embarcación pesquera, una embarcación que proporcionaba el sustento de todos los demandantes”, alega la demanda.