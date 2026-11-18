La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Samuel Monsanto Trinidad, de 37 años, por presuntamente asesinar a Lisbeth Trinidad Mordes, de 48, en la madrugada del 3 de octubre frente a un establecimiento en Santurce.

Tras examinar la prueba presentada por los fiscales Christian A. Castro Plaza y Juan Mencacci Bagú, la togada le fijó una fianza de $80,000, que fue prestada. El imputado quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta el inicio de la vista preliminar señalado para el 2 de diciembre.

Monsanto Trinidad enfrenta cargos por violaciones al Código Penal y a la Ley de Armas contra Monsanto Trinidad. El imputado posee expediente criminal previo por violaciones a la Ley de Armas, la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular.

Según la pesquisa realizada por el agente Miguel Sáez, bajo la supervisión del sargento Javier Jiménez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el 3 de octubre, en la calle San Juan, intersección con la calle Aurora, frente al negocio El Gandul, en Santurce, cuando supuestamente utilizó un arma de fuego para asesinar a Trinidad Mordes.

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