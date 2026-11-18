Radican cargos contra un hombre por presuntamente asesinar a una mujer en Santurce
Samuel Monsanto Trinidad, de 37 años, fue imputado del crimen de Lisbeth Trinidad Mordes
18 de noviembre de 2026 - 5:56 PM
18 de noviembre de 2026 - 5:56 PM
La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Samuel Monsanto Trinidad, de 37 años, por presuntamente asesinar a Lisbeth Trinidad Mordes, de 48, en la madrugada del 3 de octubre frente a un establecimiento en Santurce.
Tras examinar la prueba presentada por los fiscales Christian A. Castro Plaza y Juan Mencacci Bagú, la togada le fijó una fianza de $80,000, que fue prestada. El imputado quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta el inicio de la vista preliminar señalado para el 2 de diciembre.
Monsanto Trinidad enfrenta cargos por violaciones al Código Penal y a la Ley de Armas contra Monsanto Trinidad. El imputado posee expediente criminal previo por violaciones a la Ley de Armas, la Ley de Sustancias Controladas y la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular.
Según la pesquisa realizada por el agente Miguel Sáez, bajo la supervisión del sargento Javier Jiménez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el 3 de octubre, en la calle San Juan, intersección con la calle Aurora, frente al negocio El Gandul, en Santurce, cuando supuestamente utilizó un arma de fuego para asesinar a Trinidad Mordes.
Por estos hechos, Monsanto Trinidad enfrenta cargos por violación al Artículo 93A (asesinato en primer grado) y Artículo 249C (riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego), ambos del Código Penal de Puerto Rico. Además, se le imputaron cargos por violaciones a los Artículos 6.05 (portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia) y 6.14A (disparar o apuntar armas de fuego), ambos de la Ley de Armas.
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