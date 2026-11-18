El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, presentó una moción ante el Tribunal Federal en la que solicitó permiso para viajar fuera de Puerto Rico durante las fiestas navideñas, como parte de unas vacaciones familiares que incluyen un crucero de siete noches por el Caribe.

La petición se produjo mientras el exlegislador cumple una sentencia de tres años de libertad supervisada, iniciada hace casi un mes, tras completar su periodo de encarcelamiento, del que salió el pasado 23 de octubre, según reflejó la plataforma digital del Negociado Federal de Prisiones (BOP).

La moción fue presentada el martes por su abogado, Max Pérez Bouret. De momento, el expediente electrónico del caso no refleja que el juez presidente Raúl Arias Marxuach haya emitido una orden concediendo o denegando la petición.

Según el documento judicial, Alonso Vega interesa viajar del 24 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, junto con su esposa y sus suegros.

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“El señor Alonso Vega solicita respetuosamente autorización para viajar del 24 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, como parte de un viaje familiar organizado por sus parientes a modo de regalo. Viajará acompañado de su esposa y de sus suegros, quienes estarán con ellos durante todo el recorrido. Como sabe el Tribunal, tanto el señor Alonso Vega como su esposa son personas ciegas”, sostuvo Pérez Bouret en la moción.

“Nosotros vamos a apelar”: abogado de exrepresentante Néstor Alonso Vega El exlegislador apelaría el veredicto en Boston tras ser sentenciado a cinco años y tres meses en prisión por corrupción, mientras su representante legal asegura haber “identificado numerosos errores en el proceso”.

La defensa indicó que el viaje fue coordinado por familiares como un regalo para la pareja. Además, explicó que los padres de su esposa estarán con ellos durante todo el recorrido, debido a que tanto el exrepresentante como su cónyuge son personas ciegas.

El itinerario contempla que Alonso Vega salga de San Juan el 24 de diciembre rumbo a Miami. Dos días después, el 26 de diciembre, abordaría el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, para iniciar una travesía de siete noches.

Durante el recorrido, la embarcación tiene previstas paradas en Costa Maya y Cozumel, en México; Roatán, en Honduras, y CocoCay, en Bahamas. El crucero regresaría a Miami el 2 de enero, mientras que el exlegislador se trasladaría a Puerto Rico al día siguiente.

Antecedentes del caso

Alonso Vega fue arrestado el 5 de noviembre de 2020 por su participación en un esquema de corrupción pública relacionado con aumentos salariales a un empleado de su oficina legislativa, quien presuntamente le entregaba parte del dinero adicional que recibía.

De acuerdo con el pliego acusatorio, el entonces representante aumentó el salario quincenal del empleado en varias ocasiones: primero, de $760.02 a $1,446.52 y, posteriormente, a $2,043.08. A cambio, recibía la mitad de los incrementos mediante transferencias por ATH Móvil, entregas de efectivo y pagos a su cuenta de Home Depot.

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El exlegislador PNP fue declarado culpable de nueve cargos federales en junio de 2022. En febrero de 2023, recibió una sentencia de cinco años y tres meses de prisión. Según la Fiscalía federal, el esquema ocasionó pérdidas de $81,500 a la Cámara de Representantes, mientras que Alonso Vega obtuvo más de $40,000 de manera ilegal.

Fiscalía federal no se opone al viaje

En la moción, la defensa explicó que las condiciones de libertad supervisada le prohíben abandonar el distrito judicial federal donde reside sin contar previamente con el aval del tribunal o de su oficial de probatoria.

Pérez Bouret indicó que la solicitud fue sometida inicialmente a la Oficina de Probatoria federal el pasado 28 de octubre. Sin embargo, se le notificó que, debido a que Alonso Vega llevaba menos de seis meses bajo supervisión, necesitaba obtener una autorización judicial.

“Las condiciones estándar de libertad supervisada establecen que el señor Alonso Vega no puede abandonar deliberadamente el distrito judicial federal donde está autorizado a residir sin obtener previamente el permiso del Tribunal o del oficial de probatoria (documento judicial 184). El 28 de octubre de 2026, el abogado que suscribe presentó por escrito ante la Oficina Federal de Probatoria la solicitud y el itinerario completo. Debido a que el señor Alonso Vega comenzó a cumplir su periodo de libertad supervisada hace menos de seis meses, dicha oficina le informó que necesita la autorización del Tribunal para realizar este viaje”, indica el documento.

Como evidencia, la defensa incluyó un correo electrónico del 13 de noviembre en el que el oficial de probatoria Israel Sánchez Amaro comunicó que no se oponía a la petición. Asimismo, el fiscal federal auxiliar Scott H. Anderson confirmó, mediante un mensaje fechado el 17 de noviembre, que el Ministerio Público tampoco presentaría objeciones.

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“La Oficina Federal de Probatoria no tiene objeciones a la solicitud, según consta en el anejo 2. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos, por conducto del fiscal federal auxiliar Scott H. Anderson, tampoco se opone a la petición, según se desprende del anejo 3″, agregó la defensa en la citada moción.