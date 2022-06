El juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Árias Marxuach, denegó hoy, viernes una moción radicada el 9 de junio por el convicto exlegislador Néstor Alonso Vega en la que solicitó la desestimación del caso por corrupción pública y/o que su juicio se declarase nulo.

El abogado de Alonso Vega, Michael Corona Muñoz, argumentó en su moción que en el caso contra su cliente, el tribunal erró al instruir al jurado antes de los argumentos finales; que el tribunal denegó una moción oral de desestimación mediante Regla 29 sin que el jurado estuviese presente; que el tribunal falló al no solicitar que el jurado regresara a sala para instruirlos de que debían ignorar supuestos comentarios indebidos de la fiscalía en cuanto a la decisión de Alonso Vega de no testificar en su juicio; y que la fiscalía reforzó inapropiadamente la credibilidad del exayudante de Alonso Vega, Alexis Torres García, como testigo.

En un fallo emitido el 6 de junio, un jurado encontró culpable a Alonso Vega por cargos de robo de fondos federales, soborno y comisiones ilegales (kickbacks) con fondos federales y fraude a servicios honestos de un funcionario público.

En su opinión y orden de 11 páginas, Árias Marxuach, quien presidió sobre el juicio contra el exlegislador, resaltó que el tribunal sí instruyó correctamente al jurado antes de que se emitieran los argumentos finales del caso, según lo permite la Regla 30 de Procedimiento Criminal. La regla sostiene que “el tribunal puede instruir al jurado antes o después de los argumentos finales, o después de ambos hechos”.

“Los apuntes del comité asesor sobre la Regla 30 sostienen que impartir instrucciones iniciales puede ser beneficioso, pues le provee a las partes la oportunidad de argumentar ante el jurado a la luz del lenguaje preciso utilizado por el tribunal. De hecho, la defensa, precisamente, hizo eso en sus argumentos finales. Por consiguiente, este tribunal no otorgará un nuevo juicio basado en la incomprensión del acusado de las reglas de procedimiento criminal”, escribió Árias Marxuach.

Del mismo modo, el juez presidente descartó que la fiscalía, representada por Scott Anderson, realizó comentarios inapropiados sobre el derecho de Alonso Vega de no testificar durante su juicio.

“Al tomar el comentario del fiscal en su contexto, la expresión no fue inapropiada. El fiscal, sencillamente, recalcó sobre un punto que trajo durante el juicio, que al ser confrontado con la posibilidad de que alguien descubriera su esquema de comisiones ilegales, el acusado, en repetidas ocasiones, cambió su postura. Esa interpretación lógica es, además, apoyada por la manera en que el fiscal, inmediatamente, reformuló su comentario para traer a colación ese punto en específico tras la objeción de la defensa”, sostuvo el juez presidente.

Árias Marxuach añadió que el argumento de que tribunal erró al no instruir al jurado a ignorar el comentario de Anderson no se sostiene porque la defensa nunca solicitó que se impartiera dicha instrucción, tanto durante el juicio como durante la moción oral de desestimación.

“Al contrario, la moción de la defensa coloca la culpa sobre el tribunal por no actuar sua sponte o voluntariamente. No obstante, la defensa no cita autoridad alguna que justifique el argumento de que el tribunal debió actuar de dicha manera, particularmente ante la ausencia, de ambas partes, de una solicitud o un comentario claro del fiscal sobre el silencio del acusado”, subrayó Árias Marxuach.

Por último Árias Marxuach también rechazó los argumentos de que la fiscalía reforzó, inapropiadamente, la credibilidad de Torres García como testigo, y que la fiscalía lanzó comentarios inapropiados sobre los casos por corrupción pública contra los exlegisladores Nelson del Valle y María Milagros Charbonier.

Después de unas dos horas y veinte minutos de deliberación, el jurado entregó un veredicto unánime de culpabilidad por los cargos que pesaban contra el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El juez permitió que el convicto se mantenga libre bajo fianza hasta el día de la vista en la que le fijarán una sentencia, pautada para el 4 de octubre.

Durante el juicio, Torres García, quien fue empleado de la oficina legislativa de Alonso Vega, declaró cómo entregó dinero de las comisiones ilegales en efectivo mientras grababa en videos que luego entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

El Nuevo Día publicó el pasado 26 de mayo que en total fueron 11 las grabaciones que la fiscalía desfiló en sala: ocho son grabaciones en vídeo que tomó Torres García en privado (sin asistencia del FBI) y tres son llamadas telefónicas que estaban interceptadas por dicha agencia federal.