La defensa del exrepresentante Néstor Alonso Vega sometió ayer jueves, 9 de junio, una moción en la que solicita la desestimación del caso de corrupción pública y que el juicio federal en su contra, que culminó el lunes, 6 de junio, con un veredicto de culpabilidad, se declare nulo.

En el documento de seis páginas radicado ante el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Árias Marxuach (quien presidió el juicio contra el exrepresentante), la defensa sostiene que el tribunal instruyó al jurado antes de que se sometieran los argumentos finales; que el tribunal denegó una moción de desestimación mediante Regla 29 sin que el jurado estuviese presente; y que el tribunal falló al no solicitar que el jurado regresara a sala para informales que debían pasar por alto comentarios de la fiscalía sobre el silencio de Alonso Vega durante el juicio.

“Luego que culminaron los argumentos finales de las partes, y pese a los argumentos del acusado de que el caso debía desestimarse debido a comentarios esbozados por el fiscal Scott Anderson con relación al silencio de Alonso Vega durante el juicio; los argumentos de la fiscalía de que era impropio cuestionar la credibilidad del testigo principal (el ex ayudante especial de Alonso Vega, Alexis Torres García) y el uso, como ejemplo, de la fiscalía de dos casos de corrupción (el de los exrepresentantes María Milagros Charbonier y Nélson del Valle) no relacionados a este caso, el tribunal escuchó los argumentos y denegó la desestimación pese a la ausencia del jurado”, resaltó el licenciado Michael Corona Muñoz en el escrito.

“Sin contar con el beneficio de las transcripciones del juicio, recuerdo que el fiscal Anderson comentó sobre el silencio del acusado durante el proceso judicial. Objeté de inmediato y en presencia del jurado. El tribunal sostuvo mi argumento, pero no instruyó al jurado a omitir los comentarios inapropiados”, añadió Corona Muñoz.

El abogado resaltó que el jurado continuó deliberando sin ser instruidos a ignorar los comentarios de Anderson, por lo que, a juicio de Corona Muñoz, los tomaron bajo consideración al deliberar pese a que el tribunal acogió su objeción a dicha acción por parte de la fiscalía.

Sostuvo, además, que la credibilidad de Torres García como testigo fue reforzada por la fiscalía, pese a que dicha acción, según jurisprudencia citada por el abogado, es considerada una conducta peligrosa por dar la impresión de que evidencia no presentada al jurado, pero que es conocida por la fiscalía, apoya los cargos contra un acusado y, por ende, “puede perjudicar el derecho de un acusado de ser juzgado únicamente en la base de la evidencia presentada a un jurado”.

“Además de reforzar la credibilidad de Torres García, la fiscalía también presentó argumentos que no eran parte de la evidencia y que fue utilizada por el testigo para alegar sus motivaciones en cuanto a vídeos y grabaciones en audio promovidas por el gobierno. Específicamente, la fiscalía mencionó, en repetidas ocasiones, dos casos no relacionados de exmiembros de la Cámara de Representantes; los casos de Charbonier y Del Valle. Ambos casos no guardan relación alguna con los hechos en este caso, pero fueron mencionados para añadir credibilidad al supuesto esquema presentado por la fiscalía. El refuerzo, en esta instancia, incluyó mencionar los arrestos para sugerir, sin evidencia alguna, que existía un patrón de conducta o conspiración entre mi cliente, Charbonier y Del Valle”, enfatizó Corona Muñoz.

En esencia, el letrado argumentó que los fiscales reforzaron el caso contra Alonso Vega al mencionar que la conducta en los tres casos mostraba que los legisladores compartieron el esquema de corrupción entre ellos y, por ende, “esto desembocó en que defender a mi cliente se tornó en algo casi imposible pues, contrario a la fiscalía, este abogado no tenía conocimiento alguno de la evidencia en los otros dos casos. Además, no existe prueba alguna de que una conspiración vincule estos tres casos”.

Corona Muñoz señaló, además, que alguien le filtró a los medios de comunicación que el esquema de Alonso Vega era similar al de Charbonier y Del Valle, pese a que los hechos y eventos no están relacionados entre sí, hasta donde el letrado tiene conocimiento.

“No vi ninguna prueba que conectara los tres casos como para justificar que se trajera a colación del jurado en este caso”, subrayó Corona Muñoz.

Árias Marxuach concedió a la fiscalía hasta el 23 de junio para someter una contestación a la moción de Alonso Vega. La fiscalía sometió hoy, viernes, una solicitud para recibir las transcripciones de lo que ocurrió en sala el 6 de junio, el día que el jurado entregó su veredicto.

Después de unas dos horas y veinte minutos de deliberación el pasado lunes, el jurado entregó un veredicto unánime de culpabilidad por los nueve cargos que pesaban contra el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El juez permitió que el convicto se mantenga libre bajo fianza hasta el día de la vista en la que le fijarán una sentencia, pautada para el 4 de octubre.

Los cargos radicados contra Alonso Vega fueron por conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks), obstrucción a la justicia, fraude a servicios honestos de un funcionario público, fraude electrónico y robo de fondos públicos.

Durante el juicio, Torres García, quien fue empleado de la oficina legislativa de Alonso Vega, declaró cómo entregó dinero de las comisiones ilegales en efectivo mientras grababa en videos que luego entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

El Nuevo Día publicó el pasado 26 de mayo que en total fueron 11 las grabaciones que la fiscalía desfiló en sala: ocho son grabaciones en vídeo que tomó Torres en privado (sin asistencia del FBI) y tres son llamadas telefónicas que estaban interceptadas por dicha agencia federal.