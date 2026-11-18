El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles con su amiga de toda la vida, Imelda Marcos, viuda de un dictador derrocado y madre del actual presidente filipino, conocida por su enorme colección de zapatos.

La breve reunión tuvo lugar en Manila, la capital de Filipinas, en el palacio presidencial de Malacanang, donde Trump mantuvo una reunión bilateral con el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien le recibió con una bienvenida de alfombra roja y todos los honores militares, según declaró el embajador de Filipinas en Washington, José Manuel Romualdez.

Trump llegó a Manila el martes por la noche para reunirse con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en sus cumbres anuales con los principales homólogos asiáticos y occidentales. En un discurso pronunciado ante los líderes de la ASEAN y otros líderes asiáticos durante la cena del martes, Trump elogió a Marcos y a sus padres.

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“No quiero revelar mi edad, pero conocía muy bien a tus padres”, dijo Trump, dirigiéndose al presidente filipino. “Eran estupendos. Creo en la genética y ellos hicieron un buen trabajo”.

Romualdez, que formaba parte del grupo de autoridades filipinas que se reunieron con Trump en el palacio presidencial el miércoles, no facilitó de inmediato detalles sobre el encuentro entre el líder estadounidense e Imelda Marcos.

Ahora, a sus 97 años y en silla de ruedas, la que fuera la primera dama filipina de la jet set —a quien muchos recuerdan por su enorme colección de zapatos en un país del sudeste asiático azotado por la pobreza— solía salir de fiesta en Nueva York hace décadas, en su época de esplendor como la polémica esposa de un líder autoritario. Conoció a Trump en una de esas fiestas.

Su marido, Ferdinand Marcos padre, fue derrocado en 1986 en un levantamiento prodemocrático conocido como “Poder del Pueblo”, impulsado por la ciudadanía y respaldado por el ejército. Se exilió con su familia en un avión a Estados Unidos, donde falleció en 1989.

Sin embargo, la amistad de Imelda Marcos con Trump se mantuvo tanto en los buenos tiempos como en los turbulentos. Romualdez declaró el martes a The Associated Press que Trump solía preguntar a Marcos Jr. y a otros responsables filipinos: “¿Cómo está Imelda?”.

“Las relaciones personales son muy importantes para él”, afirmó Romualdez.

Después de que Imelda Marcos y sus hijos regresaran finalmente a Filipinas tras su exilio en Estados Unidos, recuperaron sus cargos públicos. Marcos Jr. ganó las elecciones presidenciales de 2022 con una victoria aplastante, lo que supuso un espectacular regreso a la escena política.