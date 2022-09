La vista de lectura de sentencia del exrepresentante Néstor Alonso Vega, quien fue encontrado culpable por un jurado por cargos de corrupción, comisiones ilegales (kickbacks, en inglés), obstrucción a la justicia y fraude, fue aplazada para el 1 de diciembre luego que el juez federal Raúl Arias Marxuach concedió hoy, jueves, una moción de continuación radicada por el abogado de defensa Michael Corona Muñoz.

Corona Muñoz sostuvo en la moción radicada el pasado martes que el oficial probatorio Ariel Rivera Torres, encargado de preparar el informe presentencia, entrevistó a Alonso Vega y le requirió una serie de documentos que están en proceso de recopilar. Del mismo modo, el abogado del exrepresentante resaltó que contrataron a varios profesionales que proveerán a Rivera Torres informes especializados en inglés sobre las condiciones especiales que enfrentaría una persona no vidente, como en el caso de Alonso Vega.

“Tras conversar con el oficial probatorio Rivera Torres, me indicó que no tiene objeción a que solicitemos una continuación de seis semanas (desde la fecha de la vista de lectura de sentencia original del 4 de octubre) para finiquitar los informes y otros asuntos relacionados al proceso. Este suscribiente nunca ha tenido un cliente no vidente que enfrenta esta situación, y al ser territorio inexplorado para mí, también requiero tiempo adicional para prepararme”, escribió Corona Muñoz en la moción de tres páginas.

El letrado añadió que la recopilación de documentación por parte de Alonso Vega se ha complicado puesto que requiere de la asistencia de su madre y de su suegra para transportarlo, pero ambas convalecen debido a operaciones quirúrgicas y sesiones de terapias.

“Por consiguiente, solicitamos una continuación para preparar los informes y para proveerle al tribunal los informes especializados relacionados con el lugar en que cumplirá la sentencia y las condiciones de su encarcelamiento, entre otros asuntos”, enfatizó Corona Muñoz.

Después de unas dos horas y veinte minutos de deliberación, el jurado entregó, el 6 de junio, un veredicto unánime de culpabilidad por los cargos que pesaban contra el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El juez permitió que el convicto se mantenga libre bajo fianza hasta el día de la vista de lectura de sentencia, que ahora se llevará a cabo el 1 de diciembre, desde las 10:00 a.m., en la sala 7 del Tribunal Federal en Hato Rey.

Durante el juicio, Alexis Torres García, testigo estrella quien fue empleado de la oficina legislativa de Alonso Vega, declaró cómo entregó dinero de las comisiones ilegales en efectivo mientras grababa en videos que luego entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

El Nuevo Día publicó el pasado 26 de mayo que en total fueron 11 las grabaciones que la fiscalía desfiló en sala: ocho son grabaciones en vídeo que tomó Torres García en privado (sin asistencia del FBI) y tres son llamadas telefónicas que estaban interceptadas por dicha agencia federal.