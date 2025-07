“Esta fue una llamada de atención para el Servicio Secreto”, dijo el agente supervisor retirado Bobby McDonald, quien ahora es profesor de Justicia Penal en la Universidad de New Haven.

¿Cómo llegó a ese techo? ¿Quién hablaba con quién?

La investigación del Servicio Secreto sobre la conducta de su propia agencia dijo que no era que los riesgos de la línea de visión no se conocieran de antemano. Era que múltiples personas los evaluaron como “aceptables”.

Los supervisores esperaban que se colocaran grandes piezas de equipo agrícola para bloquear la vista desde el edificio. Esos finalmente no se colocaron, y el personal que visitó el sitio antes del mitin no les dijo a sus supervisores que las preocupaciones sobre la línea de visión no se habían abordado, según el informe.