Periodista estadounidense se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

WASHINGTON - Un periodista estadounidense que vivía en China desde 2010 y trabajaba para varios medios de comunicación estatales de ese país se declaró culpable el jueves ante un tribunal estadounidense de actuar como agente ilegal del Gobierno chino, informó el Departamento de Justicia.

Thomas Pauken II será condenado el 1 de septiembre en un tribunal de distrito de EE.UU. y se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel, según informó el departamento. Escribe bajo el nombre de Tom McGregor para distanciarse de su padre, del mismo nombre, expresidente del Partido Republicano de Texas en los años 90 y candidato a gobernador hace más de una década.

Es el último de una serie de casos que el gobierno federal ha incoado contra personas sospechosas de trabajar para el gobierno chino sin la debida declaración.

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia (California), aceptó en mayo declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino. Se la acusaba de cumplir las órdenes de funcionarios chinos, entre otras cosas compartiendo artículos favorables a Pekín.

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Linda Sun, exayudante de gobernadores de Nueva York, fue acusada de vender su influencia al gobierno chino. Sun se declaró inocente de los cargos de no haberse registrado como agente de un gobierno extranjero, conspirar con su marido para blanquear dinero y ayudar a personas a cometer fraude de visados para entrar ilegalmente en Estados Unidos. El juicio celebrado en diciembre se anuló al no llegar el jurado federal a un veredicto unánime.

Charles Burnham, abogado defensor de Pauken, dijo en un comunicado que, con su declaración de culpabilidad, Pauken “ha aceptado la responsabilidad de trabajar como agente de la República Popular China sin haber rellenado antes ciertos formularios requeridos por el Gobierno de Estados Unidos”.

Burnham dijo que Pauken esperaba que su trabajo “fomentara las relaciones pacíficas y promoviera la causa de la libertad religiosa en China.”

Pauken fue detenido en febrero tras llegar a Washington procedente de China. Se reunió con una persona que había solicitado un puesto de trabajo en la administración Trump para proporcionarle una tarjeta SIM y ofrecerle 10.000 dólares por redactar informes para que los leyera el presidente chino Xi Jinping, según la declaración jurada.

Al parecer, se consideraba a sí mismo un intermediario entre los agentes chinos y los “recursos humanos” que podían proporcionar información clasificada a Pekín, según la declaración jurada. Su abogado no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.

Desde al menos 2019, Pauken había estado trabajando con agentes chinos, incluida “Cathy”, que creía que trabajaba para el aparato de seguridad de China. Entre 2019 y 2025, Pauken recibió $100,000 dólares por los informes que proporcionó a Cathy, además de viajes pagados a Estados Unidos, según la declaración jurada. Cathy le dijo que los informes debían ser leídos por Xi.

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Pauken fue detenido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza cuando regresó a Estados Unidos en enero de 2025. En entrevistas con agentes de la CBP y del FBI, Pauken dijo que se iba a reunir con una persona que buscaba trabajo en la administración Trump y que le proporcionaría un teléfono Samsung y un ordenador portátil. Dijo que estaba “80% seguro” de que esa persona, si era contratada por la nueva administración, proporcionaría información clasificada a Pekín, según la declaración jurada.

Los agentes estadounidenses dejaron marchar a Pauken y le ordenaron que siguiera con sus planes. El contacto de Pauken dijo en una entrevista que Pauken pedía información de fuentes abiertas, pero también indicó que sus clientes en China le pedían con frecuencia información más reservada. Esa persona indicó que no tenía intención de trabajar con Pauken, según la declaración jurada.

Un año más tarde, Pauken regresó a Estados Unidos para hacer otra propuesta a esta persona, con la que Pauken había vuelto a conectar sobre un posible acuerdo comercial de petróleo, según la declaración jurada. Se reunieron en un restaurante de Washington el 23 de febrero y de nuevo dos días después en un hotel, donde el FBI supervisó la reunión.

Pauken le dio una tarjeta SIM y le propuso la bonificación de $10,000 dólares por proporcionar a Cathy informes semanales que “influirían en la política y serían leídos por Xi Jinping”, dice la declaración jurada.

Las comprobaciones de las bases de datos mostraron que Pauken no se había registrado conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ni había notificado al fiscal general de Estados Unidos que actuaba como agente de China, según la declaración jurada.

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