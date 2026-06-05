Hallan cuerpo baleado de un hombre detrás de un negocio en Caguas
Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del viernes
5 de junio de 2026 - 6:12 AM
5 de junio de 2026 - 6:12 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del viernes, una muerte violenta reportada a eso de las 2:54 a.m. en la carretera 172, en el estacionamiento del negocio El Nuevo Amanecer, en Caguas.
De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, una llamada al 9-1-1, alertó sobre la situación. “Al llegar los agentes al lugar, encontraron en la parte del estacionamiento el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado”, lee el texto.
Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se dirigía a la escena junto al fiscal de turno para comenzar la pesquisa.
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