Hallan cuerpo baleado de un hombre detrás de un negocio en Caguas

Las autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del viernes, una muerte violenta reportada a eso de las 2:54 a.m. en la carretera 172, en el estacionamiento del negocio El Nuevo Amanecer, en Caguas.

De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, una llamada al 9-1-1, alertó sobre la situación. “Al llegar los agentes al lugar, encontraron en la parte del estacionamiento el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado”, lee el texto.