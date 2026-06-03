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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo en supermercado de Carolina: sospechoso habría amenazado a gerente con arma blanca

Las autoridades indicaron que los individuos lograron abandonar el establecimiento con mercancía

3 de junio de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La captura muestra a uno de los sospechosos de robar mercancía en el establecimiento. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía busca a un hombre sospechoso de amenazar con un arma blanca a un gerente de un supermercado en Carolina, luego de que presuntamente intentara salir del establecimiento con varios carritos llenos de mercancía sin pagar.

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De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el 23 de mayo en el supermercado SuperMax del Centro Comercial Laguna Gardens.

Según la investigación preliminar, el sospechoso actuó en común y mutuo acuerdo con otro individuo. Ambos entraron al establecimiento, llenaron varios carritos de compra con mercancía e intentaron abandonar el lugar sin efectuar el pago correspondiente.

La Policía indicó que un gerente del supermercado intentó intervenir y uno de los hombres presuntamente lo amenazó con un arma blanca, por lo que huyeron del establecimiento con la mercancía.

La Uniformada no precisó, de inmediato, el valor estimado de los artículos robados.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsRobosCarolinaArmas blancasSuperMaxPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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