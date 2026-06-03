Robo en supermercado de Carolina: sospechoso habría amenazado a gerente con arma blanca

La Policía busca a un hombre sospechoso de amenazar con un arma blanca a un gerente de un supermercado en Carolina, luego de que presuntamente intentara salir del establecimiento con varios carritos llenos de mercancía sin pagar.

De acuerdo con las autoridades, el robo ocurrió el 23 de mayo en el supermercado SuperMax del Centro Comercial Laguna Gardens.

Según la investigación preliminar, el sospechoso actuó en común y mutuo acuerdo con otro individuo. Ambos entraron al establecimiento, llenaron varios carritos de compra con mercancía e intentaron abandonar el lugar sin efectuar el pago correspondiente.

La Policía indicó que un gerente del supermercado intentó intervenir y uno de los hombres presuntamente lo amenazó con un arma blanca, por lo que huyeron del establecimiento con la mercancía.

La Uniformada no precisó, de inmediato, el valor estimado de los artículos robados.