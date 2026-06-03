Muere conductor tras impactar objeto fijo en Corozal

Un conductor falleció en la mañana de este miércoles tras impactar un objeto fijo en un accidente reportado en la calle 1, de la urbanización Sobrino, en Corozal.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:27 a.m.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron que el conductor de un vehículo había chocado contra un objeto fijo, no precisado por las autoridades, y falleció en el lugar.

De momento, el hombre no ha sido identificado y la Uniformada investiga las circunstancias que rodean los hechos.