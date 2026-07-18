Irán suspende su acuerdo provisional con Estados Unidos en medio de ataques cruzados

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques dirigidos a infraestructura y objetivos militares el sábado, y un negociador iraní dijo que Teherán había suspendido sus compromisos bajo el acuerdo provisional con Estados Unidos, rompiendo otro frágil hilo al tiempo que la guerra no deja entrever un final claro.

La batalla por el estrecho de Ormuz se intensificó en un conflicto que cada vez se centra más en el control esa vía marítima crucial por la que solía pasar una quinta parte del crudo mundial. La ampliación de los ataques amenazó a civiles y los servicios para ellos, incluidas plantas de desalinización para agua potable, y la economía global vuelve a estar en alerta.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó a primera hora del sábado que, en su séptima noche consecutiva de ataques, alcanzó “sitios de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenamiento subterráneo de armas y capacidades marítimas”.

Estados Unidos ha violado sus compromisos bajo el acuerdo que se firmó hace aproximadamente un mes y ahora Irán “ya no los está implementando”, subrayó a la televisora estatal Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán.

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1 / 10 | FOTOS: Estados Unidos ataca más de 80 objetivos en Irán. Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán el 7 de julio de 2026, alcanzando más de 80 objetivos con municiones de precisión en respuesta a los más recientes ataques iraníes contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. - Comando Central de Estados Unidos 1 / 10 FOTOS: Estados Unidos ataca más de 80 objetivos en Irán Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán el 7 de julio de 2026, alcanzando más de 80 objetivos con municiones de precisión en respuesta a los más recientes ataques iraníes contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz. Comando Central de Estados Unidos Compartir

No hubo nuevas noticias sobre los esfuerzos de mediación.

Kuwait sufre los peores daños

Los daños más significativos del sábado se produjeron en Kuwait cuando Irán atacó una planta de desalinización de agua y una instalación petrolera, según las autoridades kuwaitíes y Kuwait Petroleum Corporation, que se negaron a dar más información sobre la ubicación.

Los ataques causaron varios heridos en la instalación petrolera y un incendio en la planta de desalinización, obligando a desconectar varias unidades de generación de energía. Fue el segundo ataque contra una planta de desalinización en dos días en la pequeña nación desértica, que obtiene el 90% de su agua potable a través de ese proceso.

Varios bomberos y un trabajador resultaron heridos cuando combatían otros dos incendios provocados por ataques iraníes, de acuerdo con el Departamento de Bomberos. Kuwait cerró brevemente su espacio aéreo por la mañana debido a amenazas de misiles, y Kuwait Airways anunció que estaba reprogramando la mayoría de los vuelos hacia y desde la capital.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Irak, por su parte, reveló el derribo de drones de ataque sobre la ciudad de Irbil. La agencia noticiosa estatal de Jordania, Petra, apuntó que los sistemas de defensa aérea de la nación habían derribado misiles iraníes, y las alarmas antiaéreas sonaron múltiples veces durante el día en Baréin y por la mañana en Arabia Saudí, de acuerdo con sus respectivos gobiernos.

Ataques de Estados Unidos dañan infraestructura iraní

Los ataques aéreos estadounidenses impactaron una planta de electricidad y desalinización en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, de acuerdo con la televisora estatal. IRNA reportó que la planta de desalinización de Bonji fue destruida, cortando el suministro de agua a unas 10.000 personas, y que una planta de desalinización en la estratégica isla de Qeshm dentro del estrecho fue dañada.

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Los ataques nocturnos causaron daños en dos túneles y un puente, cortando una de las principales autopistas hacia Bandar Abbas, el principal puerto del país, que se encuentra cerca de la parte más estrecha del estrecho, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal iraní. IRNA publicó que tres puentes fueron alcanzados el sábado, incluido uno en una ruta hacia Bandar Abbas.

Irán reconoció por primera vez el viernes “ataques contra la infraestructura eléctrica” durante la campaña aérea estadounidense cuando su Ministerio de Energía exhortó a la población a usar menos electricidad en las provincias del sur, “que experimentan calor extremo”. El Ministerio no especificó qué fue alcanzado.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

La Guardia Revolucionaria iraní intensificó el sábado su advertencia de que los países que albergan tropas estadounidenses deberían estar “preparados para recibir una respuesta correspondiente”, según la televisora estatal iraní.

De acuerdo con las autoridades iraníes, al menos 50 personas han muerto y más de 500 resultaron heridas en ataques de Washington en las últimas tres semanas, incluyendo las ocho que perdieron la vida en un ataque a un puente el viernes.

Por su parte, autoridades estadounidenses reconocieron que otros 13 de sus militares —10 soldados del Ejército y tres marineros de la Armada— habían resultado heridos desde el lunes, pero no ofrecieron más detalles. Desde que comenzó la guerra han muerto 14 militares estadounidenses y 427 han resultado heridos.

Irán y Estaods Unidos se disputan el control del estrecho de Ormuz

Irán cerró de facto el estrecho al tráfico marítimo tras el comienzo de la guerra con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Eso hizo que el precio del petróleo se disparara y dio a Teherán una influencia significativa en las negociaciones.

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Irán afirma que el estrecho debe estar bajo su control exclusivo y que los buques que lo navegan deberían pagar tasas a Teherán, aunque, durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. En días recientes disparó contra barcos. Los cruces por el estrecho se redujeron a su mínimo de tres semanas, según un rastreador internacional de envíos.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Trump ha recuperado en los últimos días sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes para tratar de obligar a Irán a relajar su control. Washington también restableció en la última semana su bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de crudo.

Una cantidad cada vez mayor de la energía que se produce en la región se envía a través de oleoductos, pero su volumen no es, ni de cerca, suficiente como para compensar la disminución del transporte marítimo a través del estrecho.