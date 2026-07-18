Mueren dos soldados estadounidenses y otro permanece desaparecido en medio de conflicto contra Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció el sábado las primeras muertes de soldados estadounidenses por fuego directo de Irán desde los primeros días de la guerra, al informar que dos militares murieron y otro se encuentra desaparecido tras un ataque contra una base en Jordania.

Los soldados murieron el viernes mientras fuerzas estadounidenses y aliadas se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones, indicó un comunicado. Otros cuatro militares que fueron evacuados por razones médicas a hospitales en Jordania recibieron posteriormente el alta. Las identidades de los fallecidos no fueron divulgadas.

Desde que comenzó la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Minutos antes, el líder supremo de Irán había advertido que Estados Unidos recibiría “lecciones inolvidables” si continuaba atacando a la República Islámica.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

Las declaraciones, leídas en la televisión estatal y atribuidas a Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto desde que comenzó la guerra, también calificaron la firma del presidente Donald Trump como “inútil e inválida”. Los comentarios se produjeron horas después de que un negociador informara que Teherán suspendería sus compromisos con el acuerdo provisional firmado hace aproximadamente un mes.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Teherán rompieron otro frágil hilo diplomático, mientras la guerra continúa sin un final a la vista. El acuerdo buscaba poner fin de manera permanente a los enfrentamientos. Ahora, Khamenei advierte sobre “lecciones” no solo de Irán, sino también de sus grupos armados aliados en la región, a los que llamó el “Eje de la Resistencia”.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques dirigidos contra infraestructura y objetivos militares. Su disputa por el estrecho de Ormuz se ha intensificado en un conflicto cada vez más centrado en el control de esa vía marítima esencial, por la que anteriormente transitaba una quinta parte del petróleo crudo del mundo.

Los ataques amenazan a la población civil y los servicios esenciales, incluidas las plantas desalinizadoras que producen agua potable, mientras la economía mundial vuelve a mantenerse en alerta.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

El Comando Central de Estados Unidos informó temprano el sábado que su séptima noche consecutiva de ataques alcanzó “instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas”.

Estados Unidos incumplió sus compromisos con el acuerdo firmado hace cerca de un mes y, por ello, Irán “ya no los está implementando”, declaró a la televisión estatal Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores iraní.

No hubo nueva información sobre los esfuerzos de mediación.

Kuwait registra los daños más significativos

Los daños más graves provocados por los ataques iraníes del sábado se registraron en Kuwait, donde fueron impactadas una planta desalinizadora y una instalación petrolera, según las autoridades kuwaitíes y la Corporación Petrolera de Kuwait. Ninguna de las entidades reveló las ubicaciones.

PUBLICIDAD

Los ataques causaron heridas a varias personas en la instalación petrolera y provocaron un incendio en la planta desalinizadora, lo que obligó a desconectar varias unidades de generación eléctrica.

Fue el segundo ataque contra una planta desalinizadora en dos días en la pequeña nación desértica, que depende de la desalinización para obtener el 90% de su agua potable.

Varios bomberos y un trabajador resultaron heridos mientras combatían otros dos incendios provocados por ataques iraníes, según la Fuerza de Bomberos de Kuwait.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Kuwait cerró brevemente su espacio aéreo debido a amenazas de misiles, mientras Kuwait Airways informó que reprogramaría la mayoría de sus vuelos desde y hacia la capital.

Entretanto, Irak informó que derribó drones de ataque sobre la ciudad de Irbil. La agencia estatal de noticias Petra, de Jordania, señaló que los sistemas de defensa aérea del reino habían derribado misiles iraníes.

Las sirenas de alerta aérea sonaron varias veces durante el día en Baréin y por la mañana en Arabia Saudita, según sus respectivos gobiernos.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis países, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de cometer crímenes de guerra por atacar infraestructura e instalaciones civiles.

Ataques estadounidenses golpean infraestructura en Irán

Ataques aéreos estadounidenses alcanzaron una planta eléctrica y desalinizadora en la provincia meridional iraní de Hormozgán, informó la televisión estatal de Irán.

La agencia estatal IRNA indicó que la planta desalinizadora de Bonji fue destruida, lo que dejó sin agua a unas 10,000 personas, mientras otra instalación en la estratégica isla de Qeshm, dentro del estrecho, resultó dañada.

PUBLICIDAD

Ataques nocturnos también dañaron dos túneles y un puente, interrumpiendo una de las principales carreteras hacia Bandar Abbas, el principal puerto iraní, ubicado cerca de la parte más estrecha del estrecho, según la agencia estatal.

IRNA informó que tres puentes fueron impactados el sábado, incluido uno en una ruta hacia Bandar Abbas.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Irán reconoció por primera vez el viernes que los ataques estadounidenses habían alcanzado “infraestructura eléctrica”, cuando el Ministerio de Energía pidió a la población reducir el consumo en las provincias del sur que “experimentan calor extremo”. No especificó qué instalaciones fueron atacadas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intensificó su advertencia de que los países que albergan fuerzas estadounidenses deben estar “preparados para recibir una respuesta proporcional”, según la televisión estatal iraní.

Las autoridades iraníes señalaron que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en ataques estadounidenses durante las últimas tres semanas, incluidas ocho que fallecieron el viernes en un bombardeo contra un puente.

Funcionarios estadounidenses reconocieron que otros 13 militares —10 soldados del Ejército y tres marineros de la Armada— habían resultado heridos desde el lunes, pero no ofrecieron detalles.

Irán y Estados Unidos se disputan el estrecho de Ormuz

Irán cerró de hecho el estrecho al tráfico marítimo después de que la guerra comenzara con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La medida disparó el precio del petróleo y le ha otorgado a Teherán una ventaja considerable en las negociaciones.

Irán ha sostenido que el estrecho debe estar bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deben pagar tarifas a Teherán, pese a que durante décadas la comunidad internacional lo ha considerado una vía marítima internacional.

PUBLICIDAD

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

En días recientes, Irán ha disparado contra barcos. Los cruces por el estrecho cayeron a su nivel más bajo en tres semanas, según un rastreador internacional de navegación.

Trump retomó sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes para intentar obligar a Irán a flexibilizar su control sobre la vía marítima.

Durante la última semana, Estados Unidos también restableció un bloqueo naval sobre los puertos iraníes con el objetivo de detener sus exportaciones de petróleo crudo.

Una cantidad creciente de la energía de la región se transporta mediante oleoductos, pero no es suficiente para compensar la reducción del tráfico marítimo.

Antes del comienzo de la guerra, Estados Unidos mantenía conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.