Asaltan a un hombre y le roban su vehículo en Puerto Nuevo
Uno de los agresores agarró al perjudicado por los hombros y le exigió que entregara sus llaves
3 de junio de 2026 - 8:10 AM
3 de junio de 2026 - 8:10 AM
Dos individuos asaltaron en la noche del martes a un hombre que caminaba por la avenida San Patricio, en Puerto Nuevo, y le robaron su vehículo, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el robo fue reportado a eso de las 7:26 p.m., luego de que los sujetos interceptaran al querellante después de la parada del Tren Urbano.
La Uniformada indicó que uno de los asaltantes agarró al perjudicado por los hombros y, mediante amenaza e intimidación, le exigió que entregara las llaves de su auto.
El querellante accedió a entregar las llaves de un Toyota Corolla blanco, con tablilla ITY-912, en el que los asaltantes se marcharon.
De acuerdo con las autoridades, la víctima no sufrió daño físico.
El agente Giovanny Santiago, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.
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