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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaltan a un hombre y le roban su vehículo en Puerto Nuevo

Uno de los agresores agarró al perjudicado por los hombros y le exigió que entregara sus llaves

3 de junio de 2026 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
De acuerdo con las autoridades, la víctima no sufrió daño físico.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos individuos asaltaron en la noche del martes a un hombre que caminaba por la avenida San Patricio, en Puerto Nuevo, y le robaron su vehículo, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, el robo fue reportado a eso de las 7:26 p.m., luego de que los sujetos interceptaran al querellante después de la parada del Tren Urbano.

La Uniformada indicó que uno de los asaltantes agarró al perjudicado por los hombros y, mediante amenaza e intimidación, le exigió que entregara las llaves de su auto.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Hasta el 26 de mayo de este año, la Policía ha registrado 538 hurtos y, del total, 48 han sido robados mediante carjackings.Honda registra al momento 25 unidades hurtadas, de las cuales cuatro corresponden al modelo Civic.
1 / 15 | Estos son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

El querellante accedió a entregar las llaves de un Toyota Corolla blanco, con tablilla ITY-912, en el que los asaltantes se marcharon.

De acuerdo con las autoridades, la víctima no sufrió daño físico.

El agente Giovanny Santiago, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsRobosPuerto NuevoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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