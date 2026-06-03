$9,600 en pérdidas: roban cables de compañía de telecomunicaciones en Comerío

Cientos de pies de cable telefónico fueron robados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, en Comerío.

La querella fue reportada a eso de las 5:00 p.m., en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-778, en la barriada Pasarell.

Según el informe policiaco, una llamada de un supervisor de la compañía Claro avisó al Distrito de Comerío sobre “el hurto de unos cables (1800 pares)”.

“Al verificar la información presentada por el querellante, corroboraron que el hurto fue de unos 400 pies de cable, valorados en $9,600.00”, agregó el comunicado de la Uniformada.