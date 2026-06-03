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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

$9,600 en pérdidas: roban cables de compañía de telecomunicaciones en Comerío

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito está a cargo de la pesquisa

3 de junio de 2026 - 6:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Wilkins Vélez, de la división de Robos de Mayagüez, trabaja el caso. (Archivo)
La Policía fue alertada por una querella de un supervisor de la compañía Claro.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cientos de pies de cable telefónico fueron robados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de ayer, en Comerío.

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La querella fue reportada a eso de las 5:00 p.m., en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-778, en la barriada Pasarell.

Según el informe policiaco, una llamada de un supervisor de la compañía Claro avisó al Distrito de Comerío sobre “el hurto de unos cables (1800 pares)”.

“Al verificar la información presentada por el querellante, corroboraron que el hurto fue de unos 400 pies de cable, valorados en $9,600.00”, agregó el comunicado de la Uniformada.

El caso fue referido al sargento William Rivera, de la División de Servicios Técnicos y al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsComeríoClaroRobo de cobreRobos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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