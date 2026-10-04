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Tiroteo en Georgia: dos muertos y decenas de heridos en una fiesta

Una tragedia sacude una celebración de bienvenida a los alumnos en Vienna

4 de octubre de 2026 - 7:04 PM

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Las autoridades investigan el lugar de un tiroteo masivo en el que al menos dos personas fallecieron y 35 resultaron heridas al ser alcanzadas por balas. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos personas murieron baleadas y cerca de tres docenas resultaron heridas en medio de una ráfaga de disparos durante una fiesta callejera del fin de semana de “homecoming, celebrada en la madrugada del domingo en el sur de Georgia, informaron autoridades estatales.

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Más de 1,000 personas se encontraban reunidas en el lugar y se efectuaron más de 50 disparos en al menos dos puntos separados por aproximadamente una cuadra en Vienna, en el condado de Dooly, informó el alguacil del condado, Craig Peavy, a WMAZ-TV.

Peavy dijo que las personas corrían “en todas direcciones” y que, incluso mientras los agentes se encontraban en la escena, se produjeron más disparos a una cuadra de distancia.

“No sabemos si vienen hacia nosotros o hacia otra persona”, dijo. “Solo tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo y esperar no ser alcanzado por los disparos”.

El incidente ocurrió durante el fin de semana de ‘homecoming de Dooly County High School.

El tiroteo no ocurrió durante un evento patrocinado por la escuela, indicó Sherrod Willaford, superintendente del Sistema Escolar del Condado de Dooly.

Reconocemos que su impacto puede alcanzar a muchos de nuestros estudiantes, familias y empleados”, expresó en un comunicado. Las escuelas abrirán el lunes, dijo, pero se implementaron medidas adicionales de seguridad. No especificó cuáles.

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Dooly patrullaban una fiesta callejera en un vecindario alrededor de la 1:25 a.m. del domingo en Vienna cuando se produjeron los disparos, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, en inglés) en un comunicado.

Vienna está a unas 130 millas (unos 210 kilómetros) al sur de Atlanta y aproximadamente a 50 millas (80 kilómetros) por carretera hacia el sur, a través de la Interestatal 75, desde la ciudad de Macon, en el centro de Georgia, donde las autoridades informaron que 12 adolescentes resultaron heridos de bala durante un enfrentamiento entre personas en una fiesta de cumpleaños celebrada la semana pasada en un parque municipal.

Los agentes encontraron a dos personas muertas en la escena y a varias más que habían recibido disparos, indicaron las autoridades.

La Policía no especificó cuántos de los 35 heridos habían recibido disparos ni ofreció detalles sobre sus lesiones o la gravedad de estas. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales para recibir tratamiento, informó la GBI.

El forense del condado de Dooly, Brett Walls, dijo que los dos hombres, de 20 y 23 años, fueron declarados muertos en la escena debido a heridas de bala mortales. Indicó que varias otras personas también recibieron disparos y describió la escena como “horrífica”.

Walls dijo a The Atlanta Journal-Constitution que varias personas fueron alcanzadas por las balas y que aproximadamente una docena más resultaron heridas mientras intentaban escapar.

“Esto no —no se supone que— ocurra en un pueblo pequeño como ese. Es algo que uno escucha en las noticias sobre ciudades más grandes”, dijo Walls al periódico, al señalar que los hospitales se vieron abarrotados de personas heridas. “E incluso en las ciudades grandes, no se escucha hablar de una cantidad así”.

Las autoridades no han informado si algún sospechoso se encuentra bajo custodia o está siendo buscado. Tampoco se ha informado el motivo del tiroteo.

El alcalde de Vienna, Eddie Daniels, dijo que el tiroteo ocurrió aproximadamente a una cuadra de su casa y que “vio muchas luces azules”. Daniels indicó que todavía no había hablado con funcionarios de las autoridades y que no tenía detalles sobre lo ocurrido.

Daniels señaló que la ciudad no había emitido ningún tipo de permiso para la fiesta callejera y que desconocía si se trataba de una fiesta de homecoming.

Lydia Bullard, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Georgia, se negó a responder preguntas sobre el tiroteo y dijo que la investigación continúa.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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