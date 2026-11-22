Una turista de 30 años se encuentra recluida en el Centro Médico de Río Piedras tras presuntamente caer de un carro de golf, en el barrio Puerto Real, en Vieques, informó la Policía.

La mujer es residente de Nueva York y fue hallada inconsciente, en la tarde del sábado, en un área verde a la altura del kilómetro 4.1 de la PR-201, donde se presume que cayó de un carro de golf azul marca Onward de 2026.

Al llegar al lugar, personal de primera respuesta le brindó asistencia y posteriormente fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, donde fue estabilizada tras recibir atención médica.

Debido a su condición, Stafer fue trasladada en una avioneta desde Vieques hasta el aeropuerto de Ceiba, para posteriormente ser transportada en ambulancia hacia el Centro Médico, donde recibiría atención médica especializada.