Un joven de 24 años resultó herido de bala luego de que presuntamente apuntara con un arma de fuego a un agente de la Policía, quien repelió la agresión durante un operativo en la carretera PR-149, kilómetro 12.1, en el barrio Hato Viejo, en Ciales.

Según un informe de la Policía, el herido es residente de Manatí.

En la escena se ocupó una pistola negra, un cargador, dos casquillos y un bulto color negro.

El joven fue transportado a un hospital y se encuentra estable.