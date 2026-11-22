Joven resulta herido de bala tras apuntar con un arma de fuego a un policía en Ciales
El hombre fue transportado al hospital y se encontraban estable
22 de noviembre de 2026 - 11:20 AM
22 de noviembre de 2026 - 11:20 AM
Un joven de 24 años resultó herido de bala luego de que presuntamente apuntara con un arma de fuego a un agente de la Policía, quien repelió la agresión durante un operativo en la carretera PR-149, kilómetro 12.1, en el barrio Hato Viejo, en Ciales.
Según un informe de la Policía, el herido es residente de Manatí.
En la escena se ocupó una pistola negra, un cargador, dos casquillos y un bulto color negro.
El joven fue transportado a un hospital y se encuentra estable.
El caso será investigado por la agente Tatiana Igartúa, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
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