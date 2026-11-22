Un hombre de 26 años se encuentra grave luego de que sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 11.3 de la PR-30, en dirección de Juncos a Humacao, en la mañana del domingo.

Según un informe de la Policía, la persona se accidentó en una Toyota Highlander en circunstancias bajo investigación. Posteriormente el oficial de prensa de la Comandancia de Caguas, Edgardo Ríos, confirmó a este medio que se cerró el carril derecho mientras se investigan los hechos.

“Continúa abierto el carril izquierdo”, añadió.

El joven fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.