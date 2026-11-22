Una pareja murió este sábado en un accidente de tránsito registrado en la PR-3, kilómetro 41.3, en dirección de Luquillo hacia Fajardo, informó la Policía.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Fajardo indicó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió en un semáforo cerca al negocio “El Hamberguito y algo más”, en Luquillo.

Según la investigación preliminar, un Hyundai Elantra rojo de 2015, conducido por una mujer, impactó una barrera de hormigón y luego colisionó con el Nissan Rogue negro de 2020 en el que viajaba la pareja.

Posteriormente, la pareja fue identificada como Cruz Torres Jr., de 57 años, y su esposa, María García Hernández, de 56 años

Mientras, la conductora del Hyundai resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde se informó que se encuentra en condición estable.