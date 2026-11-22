Identifican a pareja fallecida durante un accidente de tránsito reportado en Luquillo
Tenían 57 y 56 años
21 de noviembre de 2026 - 8:32 AM
Actualizado el 22 de noviembre de 2026 - 10:07 AM
21 de noviembre de 2026 - 8:32 AM
Actualizado el 22 de noviembre de 2026 - 10:07 AM
Una pareja murió este sábado en un accidente de tránsito registrado en la PR-3, kilómetro 41.3, en dirección de Luquillo hacia Fajardo, informó la Policía.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de Fajardo indicó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió en un semáforo cerca al negocio “El Hamberguito y algo más”, en Luquillo.
Según la investigación preliminar, un Hyundai Elantra rojo de 2015, conducido por una mujer, impactó una barrera de hormigón y luego colisionó con el Nissan Rogue negro de 2020 en el que viajaba la pareja.
Posteriormente, la pareja fue identificada como Cruz Torres Jr., de 57 años, y su esposa, María García Hernández, de 56 años
Mientras, la conductora del Hyundai resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde se informó que se encuentra en condición estable.
La agente Itza Adorno, de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, y la fiscal Banessa Marcano quedaron a cargo de la investigación.
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