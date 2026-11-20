Asaltan a un hombre a punta de pistola y le roban su vehículo en Loíza
Agentes de la Unidad Motorizada de Carolina recuperaron el vehículo en el barrio La Central, en Canóvanas
20 de noviembre de 2026 - 2:45 PM
20 de noviembre de 2026 - 2:45 PM
Varios individuos armados interceptaron a un hombre de 38 años y lo despojaron de su vehículo la noche del jueves en la urbanización Villas de Loíza.
Según la información preliminar de la Policía, el robo fue reportado a las 10:00 p.m. en la calle 17 de la urbanización.
El querellante relató que los asaltantes llegaron en una motora y lo amenazaron con armas de fuego, forzándolo a bajarse de su Toyota Highlander color blanco de 2024.
Agentes de la Unidad Motorizada de Carolina recuperaron posteriormente el automóvil en el barrio La Central, en Canóvanas.
La agente Sonrangeli Rivera, adscrita al Precinto de Loíza, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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