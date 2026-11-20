Varios individuos armados interceptaron a un hombre de 38 años y lo despojaron de su vehículo la noche del jueves en la urbanización Villas de Loíza.

Según la información preliminar de la Policía, el robo fue reportado a las 10:00 p.m. en la calle 17 de la urbanización.

El querellante relató que los asaltantes llegaron en una motora y lo amenazaron con armas de fuego, forzándolo a bajarse de su Toyota Highlander color blanco de 2024.

Agentes de la Unidad Motorizada de Carolina recuperaron posteriormente el automóvil en el barrio La Central, en Canóvanas.