El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumirá jurisdicción en la investigación por el ataque contra dos septuagenarias el miércoles, en Ponce.

Así lo informó el director el teniente Félix Guilbe, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

“Hoy se reúnen con el FBI porque van a tomar jurisdicción”, indicó Guilbe.

Tras recibir la notificación ayer en la tarde, dijo que “la investigadora se reúne hoy para darle todo lo que tiene en el expediente y ellos asumen jurisdicción”.

Por su parte, el FBI no negó que vaya a tomar el caso. Se limitó a indicar, en declaraciones escritas, que “estará proveyendo asistencia técnica para colaborar con la Policía de Puerto Rico”.

Aunque las autoridades federales no investigan agresiones por sí solas, queda por verse si pudieran asumir jurisdicción del caso si el robo del vehículo fuera catalogado como “carjacking”.

PUBLICIDAD

Los hechos se reportaron el pasado miércoles, a eso de las 2:40 p.m. en la urbanización Glenview Gardens del mencionado pueblo.

Las perjudicadas fueron identificadas como dos primas hermanas de 71 y 75 años.

Según González, las primas habían coordinado una cita para mostrarle la propiedad a un hombre que se comunicó con ellas y dijo estar interesado en comprarla.

“Estando dentro, llega un segundo, entra a la residencia y ahí anuncia el asalto. Entendemos que (actuaron) en común y mutuo acuerdo”, explicó González.

El investigador indicó que los sospechosos despojaron a las mujeres de sus pertenencias y se llevaron su automóvil.

“Se marchan en el vehículo, pero antes agreden a ambas con una presunta arma blanca en distintas partes del cuerpo”, dijo.

González señaló que los hombres cerraron una de las puertas principales de la casa “con la intención de que fallecieran”. Sin embargo, añadió que “vecinos las escuchan pidiendo ayuda y llaman a las autoridades”.

Los agentes que respondieron tuvieron que forzar la entrada para llegar a las víctimas.

De acuerdo con González, la mujer de 75 años se encuentra en condición delicada, mientras que la de 71 años permanece estable.

En tanto, el jueves, el capitán Edgardo González, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, confirmó a El Nuevo Día que el Mercedes-Benz blanco, modelo E 350, del año 2016, con la tablilla IWF-71, fue encontrado por agentes del Distrito de Peñuelas a orillas de la calle Cayo Playa, del barrio Tallaboa Encarnación.

“No está quemado. Está intacto y fue hallado abierto”, sostuvo.

“Se trabajó en la misma escena y se trabajaron huellas y ADN”, indicó el oficial, quien añadió que el vehículo sería enviado a la Comandancia de Ponce.