La Policía informó que localizó este jueves, en Peñuelas, el vehículo en el que huyeron los sospechosos de asaltar y herir a dos primas hermanas de 71 y 75 años cuando se disponían a mostrar una casa que tenían en venta en Ponce.

El capitán Edgardo González, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, confirmó a El Nuevo Día que el Mercedes-Benz blanco, modelo E 350, del año 2016, con la tablilla IWF-71, fue encontrado por agentes del Distrito de Peñuelas a orillas de la calle Cayo Playa, del barrio Tallaboa Encarnación.

“No está quemado. Está intacto y fue hallado abierto”, sostuvo.

“Se trabajó en la misma escena y se trabajaron huellas y ADN”, indicó el oficial, quien añadió que el vehículo sería enviado a la Comandancia de Ponce.

“Encontramos el auto, pero necesitamos saber quiénes fueron los responsables de este lamentable crimen”, expresó.

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El asalto se reportó a las 2:40 p.m. del miércoles en la urbanización Glenview Gardens.

Según González, las primas hermanas habían coordinado una cita para mostrarle la propiedad a un hombre que se comunicó con ellas y dijo estar interesado en comprarla.

“Estando dentro, llega un segundo, entra a la residencia y ahí anuncia el asalto. Entendemos que (actuaron) en común y mutuo acuerdo”, explicó González.

El investigador indicó que los sospechosos despojaron a las mujeres de sus pertenencias y se llevaron su automóvil.

“Se marchan en el vehículo, pero antes agreden a ambas con una presunta arma blanca en distintas partes del cuerpo”, dijo.

González señaló que los hombres cerraron una de las puertas principales de la casa “con la intención de que fallecieran”. Sin embargo, añadió que “vecinos las escuchan pidiendo ayuda y llaman a las autoridades”.

Los agentes que respondieron tuvieron que forzar la entrada para llegar a las víctimas.

De acuerdo con González, la mujer de 75 años se encuentra en condición delicada, mientras que la de 71 años permanece estable.

Como parte de la pesquisa, los agentes han entrevistado a vecinos y descargado grabaciones de cámaras de seguridad para trazar la posible ruta que tomaron los asaltantes.

La Policía aún no ha recuperado el arma que se habría utilizado en el asalto.