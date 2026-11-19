Registran temblor de 4.25 al noreste de Puerto Rico
Tras el movimiento telúrico, no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
19 de noviembre de 2026 - 6:51 AM
19 de noviembre de 2026 - 6:51 AM
Un temblor de magnitud preliminar 4.25 se registró a las 5:06 a.m. de este jueves en la zona sísmica del sombrero, al oeste de Puerto Rico.
De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el temblor tuvo su epicentro a unos 48.21 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en St. Thomas; a unos 49.16 kilómetros al noroeste de Road Town, en Tortola, y a unos 135.46 kilómetros al este-noreste de San Juan.
Tras el movimiento telúrico, la Red Sísmica indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.
El informe de la entidad además, colocó el epicentro en la latitud 18.7751 y longitud -64.8918.
Según la Red Sísmica, el temblor tuvo una profundidad de 47 kilómetros.
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