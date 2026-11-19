Un temblor de magnitud preliminar 4.25 se registró a las 5:06 a.m. de este jueves en la zona sísmica del sombrero, al oeste de Puerto Rico.

De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), el temblor tuvo su epicentro a unos 48.21 kilómetros al norte de Charlotte Amalie, en St. Thomas; a unos 49.16 kilómetros al noroeste de Road Town, en Tortola, y a unos 135.46 kilómetros al este-noreste de San Juan.

Tras el movimiento telúrico, la Red Sísmica indicó que no se emitió aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el archipiélago y las Islas Vírgenes.

El informe de la entidad además, colocó el epicentro en la latitud 18.7751 y longitud -64.8918.