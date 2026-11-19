Ante la sospecha de que un menor de edad pueda tener una condición o diagnóstico que afecte su desempeño en la escuela, sus padres o encargados deben iniciar el proceso de registrarlo en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) para que pueda recibir los servicios a los que tiene derecho.

Alayra Figueroa González, secretaria asociada de Educación Especial, explicó que este programa ofrece servicios a estudiantes de entre 3 y 21 años que presentan una discapacidad que limita sustancialmente su progreso académico. Con fondos estatales y federales, provee servicios que incluyen clases especializadas, asistentes, terapias, evaluaciones y transportación, entre otros.

“A través de estos servicios, buscamos atender las destrezas en las que estos estudiantes están teniendo dificultad para que puedan aprender adecuadamente y ser exitosos”, expresó Figueroa en noviembre, Mes de la Educación Especial.

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de Educación Especial, cuando un maestro u otro personal de la escuela considere que un alumno presenta los criterios para entrar al programa, debe recopilar información sobre su desempeño académico y comportamiento, crear un expediente y reunir a los padres para hablar de las necesidades educativas del menor. Si son los padres quienes entienden que su hijo requiere los servicios de Educación Especial, pueden solicitar a la escuela que inicie este proceso.

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Para registrar al menor en el programa, los padres o encargados deben ir al Centro de Servicios de Educación Especial que le corresponda a su municipio de residencia. Hay 11 centros alrededor de la isla, que trabajan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., informó Figueroa.

“Hacer el registro del menor no significa que sea elegible automáticamente”, advirtió la funcionaria. Después del registro, se refiere al estudiante a especialistas para que lo evalúen y determinen si es elegible al programa bajo cualquiera de las 13 categorías de discapacidad. Esta evaluación debe realizarse dentro de los 30 días siguientes al registro. Si los padres ya cuentan con evaluaciones hechas por especialistas, pueden llevar los resultados al centro.

Dentro de los 30 días siguientes a la evaluación, se cita a una reunión del Comité de Programación y Ubicación (COMPU). Integrado por representantes del DE, los padres, un maestro de educación especial, un maestro de la corriente regular, el alumno -si tiene más de 16 años- y otros intercesores, proveedores y especialistas, el comité discute los resultados de las evaluaciones y determina la elegibilidad del menor.

“Una vez es elegible, se utilizan los informes de las evaluaciones para determinar qué servicios necesita el estudiante, en dónde se le van a ofrecer y con qué frecuencia”, abundó Figueroa.

Luego, los miembros del COMPU redactan el Programa Educativo Individualizado (PEI) que, según el manual mencionado, es el documento donde se establece qué servicios educativos, relacionados y suplementarios el DE se compromete a ofrecerle al estudiante.

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“El PEI es el mapa de ruta del estudiante de Educación Especial durante ese año escolar”, resaltó la funcionaria. “Una vez los miembros del COMPU lo firman, el PEI entra en vigor y el estudiante comienza a recibir los servicios del programa”.

Indicó que, para agilizar los servicios, los padres pueden ahora firmar el PEI de manera electrónica a través de Mi Portal Especial (https://mipe.dde.pr/). A través de este portal los padres también pueden solicitar citas en los Centro de Servicios de Educación Especial y comenzar el registro de estudiantes en el programa.