Desde cultivo de bacterias, electroforesis y extracción de ADN hasta construir un robot, programarlo y operarlo desde un teléfono celular; todas son actividades realizadas por los participantes de TecLab Puerto Rico, iniciativa que promueve el desarrollo de destrezas en ciencias y tecnología mediante el establecimiento de clubes en escuelas superiores públicas.

La iniciativa, desarrollada por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y subvencionada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ha impactado a 193 estudiantes de 11 escuelas en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez desde sus inicios en 2025, informó Elsa Trujillo Santiago, gerente de TecLab PR.

En ese grupo está la Escuela Secundaria Lila Mayoral Wirshing, en Ponce, donde el TecLab Club tiene 24 integrantes de entre noveno y duodécimo grado: 12 trabajan actividades de biotecnología los miércoles y 12 realizan labores de tecnología informática los jueves, después del horario de clases.

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“Empezamos con electricidad, circuitos y soldadura”, indicó Blanca Bonilla Rodríguez, maestra coordinadora de tecnología informática del TecLab Club del plantel ponceño. “En la creación de máquinas simples trabajamos con sistemas binarios, trabajamos la construcción de un robot, programación en bloques e hicimos un motor con máquinas hidráulicas y engranajes”.

En el otro grupo, los alumnos aprenden a utilizar micropipetas y a hacer cultivos de bacterias, informó el maestro coordinador de biotecnología del TecLab Club, Roberto Bastita Medina. “Hacemos arte con bacterias, extracción de ADN, electroforesis y transformaciones bacterianas inyectándoles partes fluorescentes a otras bacterias”, mencionó.

Ambos grupos se reúnen en un salón del plantel que fue habilitado por TecLab PR con todas las herramientas y equipos necesarios, como batas de laboratorio, guantes, microscopios y micropipetas. “Hasta el gabinete donde guardan los equipos se les provee”, enfatizó Trujillo. “Las camisetas del club, libretas, lápices y tote bags para los estudiantes, se les proveen libre de costo porque no queremos que pierdan la oportunidad de estar en el club por razones económicas”.

Los maestros indicaron que en los dos grupos hay estudiantes de corriente regular y de educación especial trabajando juntos en los proyectos. “Esto les dio la oportunidad de que se sintieran parte de la iniciativa y pudieran desarrollar sus habilidades en ciencia y tecnología”, destacó Bonilla.

La maestra agregó que la experiencia del club “es distinta de la clase regular porque es muy práctica; trabajamos actividades de aprendizaje activo, se les muestra la teoría de lo que vamos a realizar y los estudiantes van directo a la actividad”.

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Un salón de la Escuela Secundaria Lila Mayoral Wirshing, en Ponce, fue habilitado por TecLab PR con todas las herramientas y equipos necesarios para las actividades del club, como batas de laboratorio, guantes, microscopios y micropipetas. (Suministrada)

Para Alejandro Soto Arroyo, estudiante de undécimo grado de la Escuela Lila Mayoral Wirshing, su experiencia en biotecnología del TecLab Club le ha servido para “aprender trabajo en equipo, porque los experimentos no los puede hacer uno solo, y cómo resolver los problemas que se presentan”. El joven aseguró que su experiencia en el laboratorio le será útil en la universidad, donde espera estudiar química.

Por su parte, Carelis Colón Burgos, estudiante de undécimo grado del mismo plantel, dijo que, de su tiempo en el grupo de tecnología informática, “lo que más me ha gustado es montar el robot; me llamó mucha la atención ir montando piezas pequeñas y ver cómo quedó al final”. La joven, que desea ser enfermera, añadió que la experiencia le ayudó a desarrollar paciencia, trabajar en equipo, resolver problema y desarrollar responsabilidad, disciplina y destrezas de comunicación.

Trujillo informó que TecLab PR está en proceso de sumar más escuelas públicas a la iniciativa, que incluye 24 horas de capacitación a los maestros coordinadores, así como secuenciales, actividades para hacer con los alumnos, equipos y materiales.