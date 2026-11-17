“Yo creo que Suzanne Roig es una persona que no tiene un juicio de sus acciones y no sabe las consecuencias que eso pudiera tener”.

Así se expresó el lunes el senador novoprogresista Juan Oscar Morales, tras conocer la renuncia de la secretaria de la Familia, al tiempo que aseguró que su salida, pautada para el 31 de diciembre, no detiene las pesquisas en curso en el Senado contra la funcionaria.

Se expresó “satisfecho” con la dimisión de Roig, pero calificó como “demasiado tarde” y una “imprudencia” su efectividad el último día del año.

“La efectividad de esa renuncia debió ser de inmediato. Eso es lo que hubiese esperado el pueblo de Puerto Rico. Es lo que le conviene al gobierno de Puerto Rico y es lo que le conviene a la administración”, afirmó el senador de mayoría.

PUBLICIDAD

“Yo lamento profundamente que esa renuncia no hubiese sido de manera inmediata”, agregó.

Acto seguido, aclaró que la salida de Roig no cambia, “para nada”, las pesquisas encaminadas en su contra. El Senado, el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), las autoridades federales y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tienen sendas investigaciones abiertas contra la titular de la Familia luego que la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz denunciara públicamente que supuestamente la presionó y hostigó para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

1 / 25 | 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González. ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? - Carlos Rivera Giusti 1 / 25 📷 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González ¿Quiénes son los funcionarios que salieron del gobierno de la gobernadora Jenniffer González? Carlos Rivera Giusti Compartir

“La renuncia no va a paralizar y no puede paralizar, para nada, la investigación que estamos haciendo en el Senado, la investigación que están haciendo las diferentes personas”, aseveró Morales.

El senador fue uno de los primeros funcionarios electos en exigir públicamente la renuncia de Roig. Destacó que hay múltiples ángulos que indagar a base de los documentos y testimonios públicos que contradicen la versión que la secretaria brindó en una vista pública senatorial a principios de octubre.

Morales refirió a Justicia, la OEG y la OIG, entre otras agencias fiscalizadoras, los hallazgos preliminares de la pesquisa en curso, cuestionando viajes de Roig que desembocaron en la concesión de contratos, como el que dio a la empresa española Fundación SAMU.

Además, ha cuestionado las incongruencias y omisiones de Roig en el testimonio que ofreció al Senado, el 7 de octubre, entre otras cosas, cuando dijo que pagó por sus gastos al viajar a Luisiana para ver las instalaciones de NOLA Education, pese a que la empresa certificó que pagó a toda la delegación de Puerto Rico sus alimentos y transporte.

PUBLICIDAD

Roig, quien ha negado los señalamientos, ha manifestado, entre otras cosas, ser víctima de “ataques viciosos”, y de persecución motivada por intereses políticos.

También está latente la demanda de Coccoloba AgroEnvironmental contra Roig y el gobierno alegando difamación. La empresa plantea, contrario a lo que testificó Roig, que declinó participar en el proceso competitivo en el que NOLA Education resultó favorecida.

“Suzanne Roig no tiene credibilidad alguna para levantar ningún tipo de argumento para defenderse. La credibilidad de Suzanne Roig es cero. Lo que ella pueda decir no tiene ningún sentido. Vamos a empezar por ahí. Una persona que ha sido capaz de mentirle al Senado de Puerto Rico, aun cuando nosotros tenemos evidencia más allá de duda razonable, que puede refutar sus argumentos... Suzanne Roig es la persona menos indicada para intentar brindarnos algunas excusas del por qué de las cosas. Credibilidad: cero”, sentenció el senador.

“Que nadie confunda la renuncia con el cierre de este asunto. La responsabilidad de rendir cuentas no termina cuando una persona deja el cargo. Corresponde que las investigaciones continúen, que se preserve la documentación y que se esclarezcan los señalamientos con respeto al debido proceso. El país merece respuestas sustentadas en evidencia”, puntualizó luego el senador en un comunicado de prensa.

“Desmotivado” el Departamento de la Familia

El senador del Partido Nuevo Progresista aseguró que el Departamento de la Familia supuestamente está “desmotivado”.

“Jamás en mi vida, yo había visto un Departamento de la Familia como está hoy”, subrayó Morales.